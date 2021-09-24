Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor: Tek tip kıyafet uygulaması başladı! Özel güvenlik kıyafetleri nasıl olacak?

HASAT ZAMANI MAHSULE KORUMA...

Hasat zamanı mahsülleri hırsızlardan koruma ve boru hattı tamiri gibi alanlarda mobil kameralar kullandıklarını anlatan Kösereisoğlu, "Günlük kayıt altına alınan olay sayısı 500-600 civarındadır. Bu bir yerde su patlaması da olabilir, elektrik kontağı da, hırsızlık veya araba çarpması da olabilir. Bunların içerisinde yüzde 1 bile mültecilerle ilgili bir ihbar almıyoruz. Yani arabayı mülteci soymuş, yangını mülteci çıkarmış gibi bir durum yok. Çünkü onlar daha çok dikkat ediyorlar başka ülkede yaşadıkları için. Asayişi risk ediyorlar denilemez bu nedenle" diye konuştu. Kösereisoğlu şöyle devam etti: