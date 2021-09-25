Genç girişimcilere ufuk oluyor

2017 senesinde Milyoner Okulu markasını kuran Canberk Öztürk, bu marka üzerinden, ortağı Berk Görmüş ile 2020'nin başında yayınladıkları bir E-Ticaret eğitimi sayesinde Türk gençlerinin akıl almaz başarılar yakalamasını sağladı. Türkiye
'de insanlar oturduğu yerden, sadece bir bilgisayar, telefon ve internet bağlantısı ile Amerika
'da eBay platformunda satış yapabiliyor. Milyonerler Okulu markası altında verdiği eğitimler içerisinde tüm bu sistemi nasıl yürütebileceklerini, ne gibi ürünler bulup koymaları gerektiğini ve parayı Türkiye'ye nasıl çekmeleri gerektiğini anlatan Görmüş ve Öztürk, "Trene erken binenler çok uzun ve güzel bir yolda olacaklar." dedi. Canberk, Instagram hesabında stoksuz ticaret yani "Dropshipping" sisteminin ne kadar yararlı olabileceği hakkında bilgiler vermeye devam ediyor. Bu yöntem ile Amerika'da ne gibi ürünlerin sattığını takip edebileceğinizi, tüketici kitlesini anlayabileceğinizi ve ileride büyük bir ticaretin tohumlarını atabileceğinizi insanlara anlatıyor. 1000'den fazla öğrencisi olan ekibin, öğrencilerinin çoğu satış yapmakta ve her geçen gün ülkeye yüzlerce dolar sokmakta.
Daha 19 yaşında ilk kitabını yazan Canberk Öztürk, girişimcilere yol gösterme ve dijitalde nereden başlayabileceklerini anlatma amacı ile yola çıkıyor. Kitabın adını "Online Yöntemlere Giriş" olarak adlandıran Öztürk, sebebini sorduğumuzda Amerika'da olan ancak Türkiye'de sadece birkaç kişinin ilgilendiği endüstriler hakkında bilgi verdiğini ve bu bilgiler sayesinde insanların bu konudaki farkındalığının artacağını açıkladı.