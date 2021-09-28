İş yeriniz Türk Nippon Sigorta ile güvence altında

TÜRK Nippon Sigorta
geniş kapsamlı iş yeri sigortası çözümleri ile iş yerleri için tam güvence sağlıyor. Yangın, deprem, hırsızlık, yer kayması, dahili su baskını, grev, fırtına gibi teminatların yanında grev ve yer kayması, makine kırılması, elektronik cihaz gibi birçok riske karşı koruma sağlayan "Türk Nippon
İş Yeri Sigortası", sunduğu isteğe bağlı olarak alınan ek teminatlar ve Türk Nippon asistans hizmetleriyle iş yerlerinde huzurla çalışmaya olanak sağlıyor. Son dönemde ülkemize yaşanan yangın ve sel felaketleri sebebi ile iş yeri sigortasının öneminin arttığına dikkat çeken Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri sigorta yaptırmanın önemini bir kere daha bize hatırlattı. Yıllarca emek vererek, edinilen varlıkları koruma altına almak çok önemli. İş yeri sigortası ürünümüz ile iş yerinizi güvence altına alıyoruz. Ürünümüzle beraber sunduğumuz Türk Nippon asistans hizmetleri ile tesisat, elektrik, cam, anahtar ve güvenlik işleri gibi iş yerleri için problem teşkil edecek konularda destek vererek müşterilerimizin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.