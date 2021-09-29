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Giriş Tarihi: 29.9.2021 16:55

‘Sürdürülebilir Kalkınma-Etki Yatırımı’ webinarı yarın düzenleniyor

‘Sürdürülebilir Kalkınma-Etki Yatırımı’ webinarı yarın düzenleniyor

Turkuvaz Medya Grubu ve ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen ‘Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi’nin sonuncusu ‘Sürdürülebilir Kalkınma-Etki Yatırımı’ başlığıyla 30 Eylül 2021, Perşembe (yarın) günü gerçekleşecek.

'Sürdürülebilir Kalkınma-Etki Yatırımı' webinarı kureselumutfestivali.com ve InBusiness Youtube sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Tarih: 30 Eylül 2021, Perşembe Saat: 11.00 – 15.00

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‘Sürdürülebilir Kalkınma-Etki Yatırımı’ webinarı yarın düzenleniyor
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