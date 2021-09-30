Çip krizi, dev otomobil şirketini de vurdu! Üretimi durduruyor

İlk olarak otomotiv sektöründe başlayan ve elektronik gibi diğer sektörlere de sıçrayan çip krizi Alman otomobil devi Opel'i de vurdu.

2022'YE KADAR ÜRETİMİ DURDURACAK

Opel'den yapılan açıklamada, Eisenach'taki tesisin tedarik zincirindeki sıkıntılar ve küresel çip kıtlığı nedeniyle gelecek haftadan itibaren en az 2022'ye kadar kapatılacağı belirtildi.