Cengiz Holding Azerbaycan’daki üç bölgede maden arayacak

Türkiye'de dev projelere imza atan Cengiz Holding
, yurtdışı yatırımlarına bir yenisini ekleyerek, Azerbaycan
'daki üç bölgede maden arama çalışmalarına başlayacak. Qaşqaçay ve Elbeydaş'ta bakır, Ağduzdağ'da ise altın madeni arama faaliyetleri yürütecek olan Cengiz Holding, sondaj faaliyetleri ile tespit edeceği yeraltı zenginliklerini Azerbaycan ekonomisine kazandırırken, bölgesel istihdama da önemli katkıda bulunacak.
TEK DEVLET TEK MILLET
Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz
, "Tek millet, iki devlet" anlayışıyla Azerbaycan'ın ekonomisine güç katmak için çalışacaklarını ifade etti. Cengiz, şöyle devam etti: "Türkiye'de Eti Bakır ve Eti Alüminyum'a ait üç ayrı üretim tesisi ve madenlerimizle, ülkemizin madencilik alanında en büyük şirketlerinden biriyiz. Yılda 100 bin ton katot bakır, 80 bin ton alüminyum, 2.500 ton kobalt üretiyoruz. İki tesisimiz de madenden son ürüne kadar üretim yapan kendi alanlarındaki tek tesis olma özelliği taşıyor."
İKİSİ KARABAĞ'DA
Arama faaliyetlerine başlanacak üç madenin ikisinin Karabağ'da olmasının da kendileri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Cengiz, "Savaştan çıkmış bu bölgelerin gelişimine katkıda bulunma hedefi, bizim motivasyon kaynağımız" dedi.