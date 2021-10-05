Milli otomobil GÜNSEL onuruna posta pulları tasarlandı

Üzerinde GÜNSEL'in ilk modeli B9'un yer aldığı pullar, Lefkoşa'da Devlet Basımevi'nde dijital baskı usulu ile 8'li tabakalar halinde filigranlı kağıda basıldı. 7 Ekim 2021 tarihi itibariyle tedavüle çıkacak GÜNSEL pulları, bir yıl süreyle satışta kalacak. GÜNSEL B9'dan önce dünyayı dolaşacak olan GÜNSEL pullarından ilk etapta toplam 40 bin adet basıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, "GÜNSEL, bütün dünyaya ve halkımıza KKTC'nin neleri başarabileceğini gösteren çok önemli bir proje. Sağladığı prestijin yanı sıra ülke sanayisine yaptığı ve yapacağı katkılarla da eğitimden ekonomiye kadar çok geniş bir alanda ülkemiz adına büyük kazanımlar sağlayacak" dedi.

KKTC Posta Dairesi tarafından GÜNSEL adına çıkarılan posta pulları nedeniyle büyük gurur yaşadıklarını ifade eden Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise, "Yakın Doğu Oluşumu'nun her bir parçası gibi yerli ve milli otomobil markamız GÜNSEL'in de asli sahibi Kuzey Kıbrıs Türk toplumudur. Hazırlanan posta pulları da bu gerçeğin bir sembolüdür" diye konuştu.