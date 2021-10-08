İFM’nin hedefi 10 yılda ilk 10’a girmek

İstanbul
'u dünyanın önemli finans merkezleri ile rekabet edebilir konuma yükseltmeyi amaçlayan İstanbul Finans Merkezi
(İFM) projesinin 2022 yılı ortasında faaliyete geçmesi planlanıyor. Türkiye
ekonomisinin büyümesine katkıda bulunacak ve finansal hareketliliği artırarak geniş finansal ürün ve hizmet yelpazesinin merkezi haline gelecek projedeki 1.5 milyon metrekare kiralanabilir alanda bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık, varlık yönetimi ve danışmanlık sektörlerinin 1.000'den fazla oyuncusu faaliyette bulunacak.
120 BİN İSTİHDAM SAĞLAYACAK
İFM hayata geçtiğinde, İstanbul'un bir finans merkezi olarak uluslararası kuruluşlar için cazibesini artırması, vergi kayıplarının minimum seviyelerde tutulması ve ekosistemin hızla gelişmesiyle, 15 yıl içinde sağlayacağı gelir etkisinin 250 milyar dolar, katma değer etkisinin 150 milyar dolar olacağı; hâlihazırda yıllık 2 milyar dolar seviyesindeki finansal hizmet ihracatının ise 16 milyar dolar seviyelerine ulaşacağı hesaplanıyor. Bu büyüme neticesinde, 120 bin kişilik istihdam sağlanacak. İFM'nin hedefi, 10 yılda dünyanın ilk 10 finans merkezi arasına girmek.
TÜRKİYE'NİN PAYI ARTACAK
Türkiye Varlık Fonu
Genel Müdürü Arda Ermut
; "Faaliyete başladığında İFM, hem Türkiye'nin büyüyen ve dinamik ekonomisi, hem de bölgesel finans için önemli bir aktör olacak. Küresel ticarette hâlihazırda bir merkez olarak konumlanan İstanbul'da yer alan İFM, uluslararası sermaye akışını daha da kolaylaştıracak. Projede oluşacak ekosistemin finansal ürün ve hizmet çeşitliliği ile hacmini artırması sonucunda Türkiye'nin küresel para piyasalarından daha fazla pay alması mümkün olacak" dedi. İFM'de yer almak isteyen şirketler, "katılımcı belgesi" aldıktan sonra burada faaliyete geçebilecek.