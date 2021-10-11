40 ülkenin operasyonu Türkiye’den yönetilecek

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarından sonra en çok dikkat sektörlerden biri elektronik ticaret. Elektronik ticaret girişimlerinin 3 - 4 yılda elde edecekleri ciroya ve kullanıcı sayısına pandemi döneminde ulaştığını söyleyebiliriz. Uzun süre Türkiye'de girişim ekosisteminde başarılı satış anlaşmasıyla Delivery Hero ailesine katılan Yemeksepeti'nin, başarılı yöneticileri ve deneyimli mühendisleri şirketin küresel operasyonuna da destek olmaya başladı. Yemeksepeti ve Delivery Hero Global Teknoloji ve İnovasyon Merkezi CTO'su Umut Gökbayrak ve Yemeksepeti Chief Product Officer'ı Nedim Nahmias şirketin yeni yapılanmayla birlikte üstlendikleri rolün detaylarını SABAH Gazetesi ile paylaştı.



DÜNYAYA ALTYAPI SUNUYORUZ

Delivery Hero'ya dahil oldukları günden bu yana her konuda amiral gemisi rolünü üstlendiklerinin altını çizen Umut Gökbayrak şu açıklamayı yaptı: "Grup bünyesindeki birçok şirketten çok daha tecrübeliyiz ve en iyi hizmet veren şirketler arasında yer alıyoruz. Geliştirdiğimiz Joker uygulaması ile 33 ülkede kullanılan inovatif çalışmanın da öncülüğünü yaptığımız süreçlerin içerisinde bulunduk. Global Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde geliştireceğimiz yazılımlar ve teknoloji altyapısı Delivery Hero'nun faaliyet gösterdiği 40 farklı ülkenin operasyonlarını besleyecek. Berlin ve Singapur'da bulunan teknoloji merkezleri gibi tüm dünyaya hizmet ve altyapı sunacağız."



YAPAY ZEKÂ VE OTOMASYON

Daha iyi, hızlı ve kusursuz hizmet vermek için makine öğrenimi, akıllı otomasyon ve yapay zekâ gibi en son teknolojilerle de desteklenen projeler geliştireceklerinin altını çizen Umut Gökbayrak sözlerine şöyle devam etti: "Dolayısıyla yalnızca Türkiye'de değil Almanya'dan Tayland'a ve Japonya'ya kadar kullanıcıların kullandığı ürünlerde Türk mühendislerin emeği olacak. Türkiye belirttiğimiz üzere yazılım anlamında genç yeteneklerin olduğu önemli coğrafya. Bu noktada doğru kaynağa erişim konusunda bir endişe görmüyoruz. Öte yandan Global Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde eğitim tarafını çok dikkatli bir şekilde kurguluyoruz. Upskilling uygulamalarımızla her bir çalışanımıza gerekli tüm eğitimleri vermeyi planlıyoruz. Bu çalışmalarımızla yeterli ve nitelikli yazılımcı sayısına erişebileceğimize inanıyoruz. Bu doğrultuda Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde ilk yıl itibarıyla bin kişilik istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bu sayıyı kısa bir süre içerisinde ise 4 bine çıkararak yazılımcılar ve teknik uzmanlar için istihdam olanağı sunmayı planlıyoruz. Artan sorumluluklar ve ihtiyaçlar doğrultusunda sayımızı daha da artıracağımızı ve bu konuda esnek olduğumuzu söyleyebilirim."



YÜKSEK PERFORMANS VE DENEYİM FARKI ÖNE ÇIKTI

DELIVERY Hero'nun neden Türkiye'yi seçtiğini Nedim Nahmias şöyle açıkladı: "Yemeksepeti, 2001'de zamanının çok ötesinde bir girişim olarak ortaya çıktı. Henüz telefonla siparişin dahi çok fazla tercih edilmediği bir dönemde online yemek siparişi gibi bir fikri ortaya koyduk. Aynı zamanda Türkiye'de e-ticaret alışkanlığının oturmasına da büyük katkı sağladık. Bu doğrultuda Delivery Hero'nun Türkiye'ye yatırım kararında ilk olarak Yemeksepeti'nin bilgi birikimi, geçmiş deneyimleri ve gelecek büyüme potansiyeli etkili oldu. 20 yıllık var oluşumuzla hali hazırda çok geniş bir kullanıcı tabanımız ve tecrübemiz var. Çok fazla kişiye ulaşabiliyoruz ve Delivery Hero ekosistemi içerisinde kullanıcısına en iyi hizmet veren şirketlerden biri olarak yer alıyoruz.

40 Ülkenin operasyonu Türkiye’den yönetilecek | Video



45 BİN RESTORANIN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE DESTEK

YAPILAN dönüşüm projeleri hakkında Nedim Nahmias şu bilgiyi verdi: "En önemli özelliğimiz veri odaklı bir yapıya sahip olmamız. Canlı veri panoları, etkileşimli raporlar, şemalar, grafikler ve diğer gösterimler kullanarak verilerimizi görselleştiriyor ve işle ilgili güçlü içgörüleri hızlı ve etkili bir şekilde elde ediyoruz. Bir yılda 45 bine yakın restoranın dijitalleşmesine destek olduk. Ancak dijitalleştirmeyi restoranların online sisteme dahil olup satış yapabilmeleri olarak ele almıyoruz. Portakal isimli platformumuz sayesinde restoranları verilerle destekliyoruz. Portakal, restoranlara işlerini operasyonel ve finansal açıdan geliştirme ve büyüme imkânı sunan, self-servis bir danışmanlık ve destek platformu. Portakal sayesinde restoranlar daha önce telefonla, e-posta ile ilerleyen birçok süreci yönetebiliyor. Menü güncelleme, fiyat değişimi gibi birçok konu yapılabiliyor."