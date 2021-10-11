Bu fuarda yüzlerce kişi iş bulacak

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların iş hayatına kazandırılması ve istihdam edilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 13 Ekim Çarşamba günü Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde (EKSM) Kariyer ve İstihdam Fuarı'nın 2.'si düzenleniyor. Bu fuarda sektöründe öncü firmalar ve iş arayan vatandaşlar bir araya gelecek.



YAKLAŞIK 30 FİRMA BULUNUYOR



13 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek ve gün boyu sürecek olan fuara, aralarında Yemek Sepeti, QNBFİNANSBANK, LCW, İŞKUR, SGK, Köfteci Yusuf, TEKNOFİX, Okyanus Koleji, Binsat Holding, İŞKUR, GOP Hastanesi, İÇTUR, İGA Güvenlik gibi alanında öncü firmaların bulunduğu yaklaşık 30 firma katılım sağlayacak.



Kariyer ve İstihdam Fuarı Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi (EKSM)'de işçi arayanlarla iş arayanlar bir araya gelerek çalışma ortamı sağlayacaklar.