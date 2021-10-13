Siber saldırının maliyeti 6 trilyon $

36 kamu kurumundan, 135 uzmanın mücadele edeceği Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatı
'nda düğmeye basıldı. 2 gün boyunca sürecek olan tatbikatta kamu kurum ve kuruluşları, olası saldırıları etkin şekilde bertaraf etmenin yöntemlerini ve siber saldırılara müdahale yeteneklerini sergileyecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
'nda (BTK) düzenlenen Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatı'yla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
, "Uluslararası araştırmalara göre, siber saldırılardan kaynaklanan kayıpların maliyetinin 2021 yılında dünya genelinde 6 trilyon doları bulacağı öngörülüyor. Ulusal siber güvenliğimizin sağlanması, hepimizin öncelikli gündemidir" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi
(USOM) bünyesinde yürütülen çalışmalarla, AVCI, AZAD
, KASIRGA, ATMACA, SINKHOLE ve KULE gibi sistemlerle 1 saatte 16 milyon internet adresinin tarandığına, 126 bin web sitesinin 2 milyon sayfasının 7 saatte taranıp analiz edildiğine dikkati çekti.