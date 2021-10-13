SON DAKİKA: MEB belirleyecek! Binlerce öğrenciye ücretsiz tablet dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Telekom, eğitime katkıda bulunacak yeni bir projeyi hayata geçirdi. Buna göre Türk Telekom tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) teslim edilen 10 bin tablet ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz dağıtılacak.
İLK, ORTA VE LİSE DÜZEYİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türk Telekom'dan teslim aldığı tabletleri okullar aracılığıyla sosyo-ekonomik imkânları yeterli olmayan öğrencilere dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen tabletler, ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören maddi yönden imkânları kısıtlı öğrencilere teslim edilmeye başlandı.
"10 BİN ADET TABLET BAĞIŞLAMA KARARI ALDIK"
Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile başlattıkları çalışma hakkında görüşlerini ileten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, daha önce de pek çok projede iş birliği yaptığımız Milli Eğitim Bakanlığımıza 10 bin adet tablet bağışlama kararı aldık. Böylelikle maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimizin de derslerini teknolojiye uygun şekilde takip ederek, ödev ve araştırmalarını rahatça yapmaları mümkün olacak" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili şunları kaydetti:
"6 Eylül itibarıyla başlattığımız yüz yüze eğitim sürecinde, karantina nedeniyle okula 10 gün ara veren öğrencilerimize canlı derslerle uzaktan eğitim veriyoruz. Bu süreçte ihtiyacı olan öğrencilerimize ücretsiz tablet desteği sağlıyoruz. Türk Telekom tarafından bağışlanan 10 bin tableti de bu kapsamda çocuklarımıza ulaştıracağız. Türk Telekom'a eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim"