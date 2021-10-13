SON DAKİKA: MEB belirleyecek! Binlerce öğrenciye ücretsiz tablet dağıtılacak

"10 BİN ADET TABLET BAĞIŞLAMA KARARI ALDIK"

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile başlattıkları çalışma hakkında görüşlerini ileten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, daha önce de pek çok projede iş birliği yaptığımız Milli Eğitim Bakanlığımıza 10 bin adet tablet bağışlama kararı aldık. Böylelikle maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimizin de derslerini teknolojiye uygun şekilde takip ederek, ödev ve araştırmalarını rahatça yapmaları mümkün olacak" dedi.