Türkiye’de tarımda üretim haritası değişiyor

İklim değişikliği ile birlikte Türkiye'nin tarımsal üretim haritası değişmeye başladı. Sadece ürünler değil, üretim miktarı, ürün kalitesi ve hasat zamanı da iklim değişikliğine bağlı olarak değişiyor. Örneğin, Trakya'nın meşhur ayçiçeği artık Batı Anadolu ve özellikle de Eskişehir bölgesinde verim sağlıyor.