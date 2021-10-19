Gelecek Varlık’ın halka arzına 7 kat talep geldi

FIBA Grubu şirketlerinden Gelecek Varlık'ın 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşen halka arzında 300.3 milyon lira büyüklüğündeki paylarına, yatırımcılardan 1 milyar 980 milyon lira talep geldi. Halka açıklık oranı yüzde 18.9 olan Gelecek Varlık, GLCVY işlem kodu ile işlem görecek. Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan
, "300.3 milyon lira büyüklüğünde bir halka arz planlıyorduk. 7 kata yakın talep gelince, ek satışlarla 360.4 milyon liralık bir büyüklüğe ulaştık. Borsa İstanbul
'a girerken gösterdiğimiz başarıyı sürekli kılmak üzere, halka arzın büyüklüğünün yarısına denk gelen, yaklaşık 180 milyon lirayı fiyat istikrarı fonu
olarak kullanacağız" ifadelerini kullandı. Gelecek Varlık'ın halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık yaklaşık 6.5, yurt içi kurumsal yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının ise yaklaşık 9 katı talep geldi.