150 milyar dolarlık sektör CNR Kauçuk ve Plastik Fuarında buluştu!

Global kauçuk ve plastik sektörünün Türkiye buluşması K+ Kauçuk ve Plastik Fuarı, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine ev sahipliği yapmaya başladı. 23 Ekim'e kadar uluslararası sektör profesyonellerini ağırlayacak olan fuar, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve Kauçuk Derneği işbirliği ile organize ediliyor. Sızdırmazlık, makine, beyaz eşya, otomotiv, ayakkabı yan sanayi ürünleri ve makineleri gibi tüm ürün gruplarının ve teknolojilerin sergilendiği fuarda, sektördeki son gelişmelerin ve yeniliklerin ele alındığı farklı etkinlikler de düzenleniyor.

FUAR YENİ ULUSLARARASI İŞ BAĞLANTILARI KURULUYOR

Otomotiv sanayi, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya sanayi, ayakkabı sanayi, maden sanayi, iş makinaları sanayi ve yapı inşaat sanayini tek çatı altında buluşturan fuarda, binlerce sektör profesyoneli yerli ve yabancı tarım, asansör ve yürüyen merdiven, iş makineleri, hidrolik ve pnörmatik, maden, demir çelik, beyaz eşya, araç üstü ekipmanları firmaları ile yeni iş bağlantıları gerçekleştiriyor.

30 SEKTÖRÜN 300 MARKASI BİR ARADA

20 bin metrekarelik alanda 30 sektörden 300'ün üzerinde markayı buluşturduklarını söyleyen CNR Holding Pazarlama Grup Başkanı Mert Kaan Duman; "K+ Kauçuk ve Plastik Fuarı'nda otomotiv, plastik, kauçuk, kimya, makine, inşaat, tekstil, elektrik ve elektronik gibi sektörlerde faaliyet gösteren üretici, tedarikçi, ithalatçı ve ihracatçıları bir araya getiriyoruz. Önemli iş anlaşmaları gerçekleşecek olan fuarımıza, iç piyasa satın almacılarının yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta ve Uzak Doğu'dan binlerce alım gruplarını misafir ediyoruz" dedi.

Türk kauçuk sektörünün güç birliğine giderse çok daha fazla büyüyeceğine değinen İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özcan Doğu Kaya ise 3,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektörün yüzde 38 büyüme sağladıklarını dile getirdi. Kaya; "Bu çok önemli bir rakam. Bir sonraki fuarın katılımcı sayısının daha da artacağına inancım tamdır. Bunun için de önemli çalışmalarımız var. Çok yakında tüm sektör ile paylaşacağız" dedi.

"EĞİTİMLİ GENÇLER SEKTÖRÜ İLERİ TAŞIYACAK"

2004 yılından bu yana çok önemli büyüklüğe ulaşan fuarla gurur duyduğunu dile getiren Kauçuk Dernek Başkanı Fahriye Yüksel ise "Böyle bir pandemi döneminde artan hammadde fiyatları oldukça arttı. Buna rağmen büyüme ivmemizde sürekli bir artış yakaladık. Ayrıca eğitimli iş gücü sağlamak için Türk kauçuk ve plastik sektörüne bir eğitim kurumu kazandırıyoruz. Bu eğitimli gençler sektörümüzü ileri taşıyacaktır" dedi.

Kauçuk Dernek Onursal Başkanı Nurhan Kaya ise "CNR Holding'e sektöre kattığı değer için çok teşekkür ederim. Böyle bir zamanda bu fuarın düzenlenmesi oldukça önemlidir. CNR yönetimi ve Kauçuk Derneği çok önemli bir iş gerçekleştirdi. Sektördeki tüm paydaşların buluştuğu, bayram havasında geçmesi gereken bir fuar. Çok heyecanlıyım. Fuarın tüm katılımcılara bol müşterili ve bereketli geçmesini diliyorum" dedi.

150 milyar dolarlık dünya kauçuk ve plastik sektörü fuarda dev markalarıyla temsil edilirken, dünya pazarında 7'nci, Avrupa'da ise 2'nci sırada yer alan Türk kauçuk ve plastik sektörü de fuarda ihracatına yeni pazarlar eklemeyi hedefliyor. Üretim gerçekleştiren neredeyse tüm sanayi dallarının ihtiyaç duyduğu ham maddeleri tek çatı altında buluşturan K+ Kauçuk ve Plastik Fuarı, firmaların görünürlüğünü artırarak uluslararası marka bilinirliğine de büyük katkılar sunuyor.