KARS
'IN Sarıkamış
ilçesinde, 124 yıl önce Rus Çarı 2. Nikola tarafından yaptırılan Tarihi Katerina Köşkü, turizme kazandırılıyor. Osmanlı-Rus savaşı sonrası Rusların hâkimiyeti altına giren, 1897 yılında av köşkü olarak Rus Çar'ı ve ailesi için yaptırılan köşk, 1994'e kadar Sarıkamış Tugay Komutanlığı
bünyesinde askeri amaçla kullanıldı. Aynı yıl korumalı taşınmaz olarak tescillenen köşkün mülkiyeti Hazine'ye devredildi. Sonrasında birçok proje ile gündeme gelen köşk, bakımsızlıktan kaderine terk edildi.
TORUNOĞULLARI TALIP
Muhteşem mimarisi ile görenleri büyüleyen köşkün akıbeti, uzun süren projelendirme çalışmaları sonucu belli oldu. Kars Valiliği'nin öncülüğünde hazırlanan raporlar doğrultusunda tarihi yapının hem bölge turizmine hizmet etmesi hem de yapının gelecek nesillere aktarılması için otel yapılması teklif edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından yapılan incelemeler sonrasında açılan ilan ve restorasyon yapılması şartı ile otel olarak kullanacak yapı ilanı açıldı. Kamu taşınmazı tahsis duyurusu, Resmi Gazetede de yayımlandı. İlana çıkan tarihi köşke, Kars'ın Susuz
ilçesinde dünyaya gelen ve işçi olarak gittiği Hollanda
'da çalıştığı şirketler grubunu satın alarak uluslararası ticaret hayatına başlayan, işadamı Turgut Torunoğulları
talip oldu.
100 YATAKLI OTEL
Hollanda merkezli tencere üretim şirketi Edelstaal Group
bünyesinde birçok turizm faaliyeti gösteren ve Türkiye'de Orka Otelleri'nin de sahibi olan Torunoğulları, doğduğu toprakların ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Tarihi köşk, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurullar tarafından denetlenecek restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, 100 yataklı otele dönüştürülecek. Baharda restorasyon çalışmalarının başlayacağı köşkün en geç iki yıl içinde hizmet vermeye başlaması bekleniyor.
ÇAR OĞLU İÇİN YAPTIRDI, ÇİVİ KULLANILMADI
SARIKAMIŞ'IN sarıçam ormanları arasında bulunan köşk, Rus Çarı 2. Nikola tarafından 1897'da Baltık mimarisi tarzında yaptırıldı. 80 derecede pişirilmiş, çam ağaçlarının birbirine geçirilmesi şeklinde ve çivi kullanılmadan, 21 oda ve 3 salon olarak, doğu-batı yönünde inşa edilen köşk, dikdörtgen planlı ve üç bölümden oluşuyor. Döneminde Çar'ın Av Köşkü olarak bilinen tarihi yapı Çarlık dönemine ait Türk filmlerinin çoğuna da ev sahipliği yaptı.