Dijital Türk lirası gelecek yıl hayata geçirilecek

AA muhabirinin 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemleri geliştirilmesi amacıyla ülke iş birlikleri tesis edilecek ve çalışmalar sürdürülecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi birinci faz pilot bulguları doğrultusunda, daha yaygın ve geniş katılımlı ileri aşama pilot testler yapılacak. Mevcut ve ileri teknolojilerin dijital Türk lirası gereksinimlerine uygunluklarına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları devam edecek.

Programlanabilir para ve çevrim dışı ödemeler katman servislerine yönelik teknolojik altyapı oluşturularak araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak. Dijital Türk lirası sisteminin ilgili diğer sistemlerle entegrasyon çalışmalarına başlanacak.