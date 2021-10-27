THY uçuş ekiplerinin aşı olma oranı yüzde 98’e ulaştı

Uçuşlarda aktif görevli olan 16 bin 522 kişilik Türk Hava Yolları ekibinin 4 bin 743'ü kokpit, 11 bin 779'u ise kabin görevlilerinden oluşuyor. Pilotların 4 bin 624'ü, kabin memurlarının ise 11 bin 505'i en az bir doz aşısını oldu.



En az iki doz aşı olan pilotların sayısı 4 bin 335 (toplam içerisinde yüzde 91), kabinde ise bu sayı 10 bin 654 (yüzde 90) Sağlık sorunları, yüksek antikor oranı ve alerji nedenleriyle aşı olmayan çalışanlar ise haftalık yapılan pcr testlerinin sonuçlarına göre uçuşlarda görev alıyor. Ekip arkadaşlarının ve yolcuların sağlığı için Türk Hava Yolları ailesinin tamamı aşı olmaya yüksek derecede önem veriyor.





Aşı olan ekiplerin toplam doz sayısı incelendiğinde rakam 31 bin 863 olarak ortaya çıkıyor. İki dozu tamamlayan çalışan oranı yüzde 90'ın üzerinde gerçekleşirken çalışanlar arasında dört doz aşı yaptıran 78 kişi bulunuyor. Çalışanların aşı üreticisi tercihinde ise Biontech öne çıkıyor (31 bin 863 dozun 29 bin 546'sı).



Milyarlarca insan için güzel günlerin reçetesi olan aşılar bazı çalışanlar tarafından kabul görmüyor ya da göremiyor. Aktif görevli kabin memurlarının 45'i pilotların ise 36'sı çeşitli nedenlerle 'aşı olmak istemiyorum' diyor. Bu nedenlerin başında ise emzirme/hamilelik dönemi geliyor.





HİNT AŞISI OLAN BİLE VAR



Türk Hava Yolları, yer yüzünde olduğu gibi bulutların üzerinde de çok uluslu bir şirket. Dünyanın dört bir yanından gelenler Türk bayrağının kanatları altında hizmet veriyor.



Durum böyle olunca aşı tercihi de değişkenlik gösteriyor. Bu aşılar arasında Türkiye'de neredeyse hiç duymadığımız, etkinlik oranı yüzde 78'in üzerinde açıklanan Hint aşısı COVAXIN-Bharat da var, Rus aşısı Sputnik de. Tercih edilen diğer aşı üreticileri ise Sinovac, Moderna, Johnson&Johnson, Biontech ve Astra Zeneca.