TEİAŞ HALKA ARZLA ÖZELLEŞECEK

FENERBAHÇE-Kalamış Yat Limanı, Taşucu Limanı ve Geri Sahası ile Çal, Girlevik 2-Mercan, Kepez 1, Kepez 2, Dereiçi ve Koyulhisar HES'lerinin özelleştirme sürecine ilişkin iş ve işlemler tamamlanacak. TEİAŞ'ın, alternatif model olarak öne çıkan halka arz yöntemiyle özelleştirilmesi için hazırlık çalışmaları yapılacak.