Doğa Sigorta’dan patili dostlar için sosyal sorumluluk projesi

HAVA sıcaklığının düştüğü, yağışların arttığı yaklaşan kış ayları ile hem yiyecek bulmakta hem de vücut ısılarını korumakta zorlanacak patili dostlarımız için Doğa Sigorta harekete geçti. "Yağmur, kar, rüzgar ve soğuk hava koşullarına" dayanıklı olarak üretilen kedi yuvalarının ve mama kaplarının, Bölge Müdürlükleri eşliğinde Türkiye 'nin her yanına dağıtımını sağlayan Doğa Sigorta, aynı şehri paylaştığımız dostlarımızın bizlere olan ihtiyacının farkındalığını her bireyde uyandırmayı amaçlıyor. Patili canlarımız için Doğa Sigorta harekete geçerek sokakta, barınakta sıcak bir yuvadan uzak bizlere ihtiyaç duyarak yaşayan sayısız can için bir proje başlattı. #SevgiDoğasındaVar projesi ülkenin dört bir yanından büyük bir ilgi görürken, Doğa Sigorta acentelerinden gelen talep ve memnuniyet paylaşımları ile projenin etki alanı her geçen gün artıyor. Doğa Sigorta Kurumsal İletişim departmanının çalışanlarla beraber başlattığı bir gönüllülük projesi olarak hayata geçen #SevgiDoğasındaVar projesi, kurum çalışanları dışında da güçlü bir ilgi ve katılımla yaygınlaşan, ses ve fayda getiren bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü.