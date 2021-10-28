Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Doğa Sigorta’dan patili dostlar için sosyal sorumluluk projesi
Giriş Tarihi: 28.10.2021

Doğa Sigorta’dan patili dostlar için sosyal sorumluluk projesi

Doğa Sigorta’dan patili dostlar için sosyal sorumluluk projesi
HAVA sıcaklığının düştüğü, yağışların arttığı yaklaşan kış ayları ile hem yiyecek bulmakta hem de vücut ısılarını korumakta zorlanacak patili dostlarımız için Doğa Sigorta harekete geçti. "Yağmur, kar, rüzgar ve soğuk hava koşullarına" dayanıklı olarak üretilen kedi yuvalarının ve mama kaplarının, Bölge Müdürlükleri eşliğinde Türkiye'nin her yanına dağıtımını sağlayan Doğa Sigorta, aynı şehri paylaştığımız dostlarımızın bizlere olan ihtiyacının farkındalığını her bireyde uyandırmayı amaçlıyor. Patili canlarımız için Doğa Sigorta harekete geçerek sokakta, barınakta sıcak bir yuvadan uzak bizlere ihtiyaç duyarak yaşayan sayısız can için bir proje başlattı. #SevgiDoğasındaVar projesi ülkenin dört bir yanından büyük bir ilgi görürken, Doğa Sigorta acentelerinden gelen talep ve memnuniyet paylaşımları ile projenin etki alanı her geçen gün artıyor. Doğa Sigorta Kurumsal İletişim departmanının çalışanlarla beraber başlattığı bir gönüllülük projesi olarak hayata geçen #SevgiDoğasındaVar projesi, kurum çalışanları dışında da güçlü bir ilgi ve katılımla yaygınlaşan, ses ve fayda getiren bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğa Sigorta’dan patili dostlar için sosyal sorumluluk projesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA