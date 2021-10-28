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Giriş Tarihi: 28.10.2021 14:59

Sağlık çalışanlarına toplu taşıma müjdesi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Sağlık çalışanlarına toplu taşıma müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına yılsonuna kadar toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanma hakkı verildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışan sağlık çalışanlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yılsonuna kadar toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanma hakkı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Koronavirüs salgını tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek. Bu kapsamda sağlık çalışanları, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek. Kararın, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceği belirtildi.

"TÜM BELEDİYELERİ UYGULAMAYA DAVET EDİYORUZ"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, söz konusu kararı, tüm belediyeleri uygulamaya davet etti. Semih Durmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık çalışanlarına şehir içi ücretsiz toplu taşımayı 31 Aralık 2021'e kadar uzatan Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Tüm belediyeleri ivedilikle bu kararı uygulamaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Sağlık çalışanlarına toplu taşıma müjdesi
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