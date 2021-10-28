Sağlık çalışanlarına toplu taşıma müjdesi

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışan sağlık çalışanlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yılsonuna kadar toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanma hakkı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Koronavirüs salgını tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek. Bu kapsamda sağlık çalışanları, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek. Kararın, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceği belirtildi.

"TÜM BELEDİYELERİ UYGULAMAYA DAVET EDİYORUZ"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, söz konusu kararı, tüm belediyeleri uygulamaya davet etti. Semih Durmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık çalışanlarına şehir içi ücretsiz toplu taşımayı 31 Aralık 2021'e kadar uzatan Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Tüm belediyeleri ivedilikle bu kararı uygulamaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.