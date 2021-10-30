Sıfır araç krizi ne zaman bitecek? Yetkili isim tarih vererek açıkladı...

GELECEK YILIN 2. YARISINDA

Sektör de belirtilen nedenlerden dolayı 2022 yılının sonuna kadar talep edilen kadar araç bulma şansının olmayacağını belirten Ali Haydar Bozkurt, "Otomobil artık bir lüks değil bir ihtiyaç haline geldi. Çünkü mobil olmak ihtiyacımız var. Yani insanları bir yerden bir yere taşıma, ürünleri taşıma hatta şimdiler de 'bilgiyi bir yerden bir yere taşımakta' mobil terim şemsiyesi altında değerlendiriliyor. Bu yüzden haklı olarak bir talep var. Tahminen önümüzdeki yılın 2. yarısında bir rahatlama başlayacağı ön görülüyor. Her şey böyle giderse bu sıkıntı 2022'nin Haziran ayından Aralık ayına kadar ki sürecinde iyileşme dönemine gireceği bekleniliyor" diye konuştu.