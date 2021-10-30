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Giriş Tarihi: 30.10.2021 16:18 Son Güncelleme: 30.10.2021 16:38

Türkiye düğmeye bastı! Yerli ve milli bombalar TSK'nın ihtiyacını karşılayacak

ANKARA
Türkiye düğmeye bastı! Yerli ve milli bombalar TSK’nın ihtiyacını karşılayacak

Türkiye kendi yerli ve milli bomba üretmek için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üç ilde bomba üretimi tesisi için savunma sanayinde faaliyet gösteren bir firmaya teşvik veren kararı 28 Ekimde imzaladı. Karar Resmi gazetede yayımlanan karar çerçevesinde Tesisler tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde Türk Hava Kuvvetleri başta olmak üzeri ordunun bomba ihtiyacını karşılayacak Tesislerde yılda 11.200 adet bomba,43.770 adet bomba gövdesi ve 75 bin havan mühimmatı üretilecek.

ABD'nin vermediği bir kısmının dolumu yapılan ve Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı olan terörle mücadelede kritik önemdeki bombalar artık yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararı kapsamında ASSAN Group Makine Savunma Sanayi Anonim şirketi tarafından Ankara, Bolu ve Kırıkkale'de kuruluack tesislerde bomba, bomba gövdesi ve havan mühimmatı imal edilecek.

Yatırım tutarı 808 milyon 702 bin 814 Türk lirası olan ve 7 yıl içinde tamamen faaliyete geçmesi planlanan tesislerde üretimden dolayı firma, makine techizat ve alımlarını sağlamak için gümrük vergisi muafiyetinden istifade edecek. Firma KDV istisnasından, KDV iadesinden, vergi indirimi, sigorta primi teşvikinden de yararlanacak. Yatırım yeri tahsisi yapılması öngörülen teşvik kararına 288 kişilik ilave istihdam sağlanacak.

Ayrıca 30 nitelikle personel için 40 milyon liraya kadar eleman desteği öngörülüyor. Firmaya 10 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği uygulanacak. Teşvik kararında 80 milyon lirayı geçmemek üzere 10 yıl süre ile faiz ve/veya kar payı desteğinden de faydalanabilecek.
Firmanın yatarım süresi 7 yıl olarak belirlendi. Bu süre gerektiğinde Sanaiy ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uzatılabilecek.

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Yıllık üretim planlaması:

11.200 bomba
43.770 bomba gövdesi
75.000 havan mühimmatı

Yerli ve milli silahlar tam isabetle vurdu

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Türkiye düğmeye bastı! Yerli ve milli bombalar TSK'nın ihtiyacını karşılayacak
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