Türkiye düğmeye bastı! Yerli ve milli bombalar TSK’nın ihtiyacını karşılayacak

Ayrıca 30 nitelikle personel için 40 milyon liraya kadar eleman desteği öngörülüyor. Firmaya 10 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği uygulanacak. Teşvik kararında 80 milyon lirayı geçmemek üzere 10 yıl süre ile faiz ve/veya kar payı desteğinden de faydalanabilecek.

Firmanın yatarım süresi 7 yıl olarak belirlendi. Bu süre gerektiğinde Sanaiy ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uzatılabilecek.