Dünya seramik sektörünün en önemli fuarı ziyaretçi rekoruyla açıldı

Dünyanın en büyük ikinci seramik, banyo ve mutfak fuarı olan UNICERA Fuarı'na, ilk iki saat içerisinde bin 785'i yerli, bin 575'i yabancı olmak üzere toplam 3 bin 360 ziyaretçi giriş yaptı. Seramik ve yapı sektörünün öncü markalarının yeni ürün ve teknolojilerini sergilediği UNICERA İstanbul - Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 6 Kasım'a katar açık olan fuar, CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Seramik Federasyonu (TSF), Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle organize ediliyor.

"DOĞALGAZ ZAMMINI TEKRAR MASAYA YATIRACAĞIZ"

Seramik ve banyo sektörünün yıllardır içerisinden biri olduğunu dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı Hasan Büyükdere; "Herkes bilir ki seramik sektörünün tozunu yutan birisi kolay kolay başka bir işle uğraşamaz. Seramik sektörü ülkemizin önde gelen sanayi sektörlerinden biri konumunda. Yerli kaynakları en çok kullanan sektör olmasının yanı sıra ülke ekonomisinin de en büyük destekçilerindendir. Sektörümüz, Türkiye'nin en eski ve hızlı gelişen sektörlerden biri olarak her geçen gün kendini yeniliyor. Özellikle son yıllarda hızlı gelişme göstermiş, dünyayı da takip ederek yeni ve son teknoloji teçhizat ve makinelerini de bünyesinde toplamıştır.

Geçtiğimiz gün doğalgaz zammına sektörümüzün haklı bir tepkisi var. Bu konu hakkında bakanlık olarak bir inceleme başlatabilir, uygulama yapısında bir yanlışlık varsa elimizden geleni yaparız. Tabi bu konuyu sektör temsilcileri ile istişare yapmamız gerekiyor. Özellikle sanayi bakanlığı olarak bu konuyu tekrar masaya yatıracağımızı buradan bildirmek isterim. Tabi asıl önemli olan kalıcı sonuçlar almamız gerekliliğidir. Bunun tek çaresi de kendi gazımızı, kendi tesislerimizde devreye sokmaktır. Bu proje bizim 2023 hedeflerimizde bulunuyor fakat tarihini daha erkene çekmemiz mümkün. Sözlerime son verirken sektörümüzün bu büyük buluşmasında, başta CNR Holding olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

"İHRACATTA TARİHİMİZİN EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞTIK"

Tim başkanı İsmail Gülle; "Fuarlar, hem vizyonumuzu genişletmek hem de pazarlarımızı genişletmek için bizlere güzel bir fırsat zemini sağlıyor. UNICERA trend belirleyici olduğumuz seramik sektörünün tamamını kapsamasıyla oldukça önem arz ediyor. Seramik sektörümüzün ihracat rakamlarına baktığımızda ise yılın ilk on ayında geçtiğimiz yıla göre yüzde yirmi dokuzluk önemli bir artış görüyoruz. Seramik ürünleri ihracatımız bu dönemde 307 milyon dolar artışla 1.3 milyar dolara ulaştı. Dün açıkladığımız ekim ayı ihracat rakamlarında da sektörümüzün yükseliş ivmesi sürdü. Ekim ayında yüzde otuz üç artışla 133 milyon dolarlık seramik ürünü ihracatı gerçekleştirdik. Bununla beraber genel ihracatımızda da tarihimizin en yüksek ihracat rakamına eriştik. Çok büyük bir sektör, dolayısıyla fuarımızın bu ekonomiye katacağı değerler de oldukça büyük."

"İHRACATINA AZAMİ KATKIYI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

UNICERA Fuarı'nın sektörü gelişiminde, markalaşmasında ve global pazardan daha fazla pay almasında önemli rol oynadığını dile getiren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem; "Fuarımıza yaklaşık 130 ülkeden, 15 bini yabancı olmak üzere toplam 100 bin profesyonel ziyaretçi bekliyoruz. Alanında dünyanın en büyük iki fuarından biri UNICERA'da, ziyaretçilerin yeni ürünlerle buluşması, katılımcı firmaların da tanıtımlarını en etkili şekilde yapmaları ve iş hacimlerini artırmaları hedefleniyor. Timder Başkanımız Sayın Kemal Yıldırım çok önemli bir konuya değindi. İtalya'yı geride bırakarak Avrupa'nın en büyük ikinci üreticisi olduk. Fuarın katkılarıyla çık kısa bir sürede ilk sıraya yükseleceğine inancım tamdır. CNR Holding ailesi olarak, bu fuarda olduğu gibi gerek katılımcı firmalarımıza, gerekse ülkemizin ihracatına azami katkıyı sağlamaya var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz ise Türkiye'nin en büyük ihtisas fuarı UNICERA, bir kez daha seramik ve yapı sektörünün lider markalarıyla kapılarını açtığını dile getirdi. Çenesiz; "UNICERA Fuarı, Türkiye'nin yanı sıra, dünya seramik sektörünün de yakından takip ettiği, seramik sektörüne yön veren uluslararası markaların da yer aldığı bir fuar. UNICERA'yı her yıl, 30.000'i yabancı olmak üzere, toplamda 100 bin kişi ziyaret ediyor. Görüyoruz ki, UNICERA artık ihracat pazarları tarafından her yıl daha fazla ilgi gören ve katılım yüzdelerinin iç pazar müşterisi ile aynı seviyeyi yakalayan bir fuar haline geldi. Bu durum, ihracatın her geçen gün öneminin arttığı sektörümüz için bizleri oldukça umutlandırıyor ve motive ediyor" dedi.

"İTALYA'YI GERİDE BIRAKTIK"

Dünya genelinde, seramik sektör sıralamasında ilk 10 ülke arasında yer alıyoruz diyen TİMDER Başkanı Kemal Yıldırım; "Geçtiğimiz aylarda 500 milyonu geçen kurulu kapasitemizle İtalya'yı geride bırakarak Avrupa'nın 2. büyük üreticisi konumuna ulaştık. Seramik Sağlık Gereçleri alanında ise 20 milyon kurulu kapasitemizle Avrupa'nın en büyük üreticisi konumundayız.

Yıllardır adı seramikle özdeşleşen bir ülkeyi, üretimde geride bırakmış olmamız, sektörde göstermiş olduğumuz büyük başarının en güzel ve somut delilidir. Üstelik sektörümüz, %95 yerli ham madde kullanım oranına sahip olmasıyla, katma değeri en yüksek sektörler arasında yer alıyor.

BİRÇOK ÜRÜN İLK KEZ DÜNYAYA TANITILACAK

Türkiye'de alanının en büyük ihtisas fuarı olan UNICERA İstanbul, bu yıl da sektörün en yenilikçi ürün, tasarım, malzeme ve teknolojilerine sahne oldu. Yerli ve yabancı markaların 2022 yılı trendlerini ilk kez tanıttığı fuarda, banyo ürünleri, zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ürünleri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama ve depolama ürünleri sergileniyor.