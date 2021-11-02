Yolcu sayısı seneye 2019’u geçecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı
'nın dünyanın en başarılı kamu-özel işbirliği projelerinden olduğunu, ekonomik değeri bulunmayan bir alanın devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 10 milyar euroluk yatırımla havalimanı haline getirildiğini belirterek, devletin 25 yıllık işletme süresince 22 milyar euro kira alacağını anlattı. Karaismailoğlu, "Şu anda yolcu yoğunluğu açısından Avrupa
'da birinci. Verdiğimiz garantiler o kadar düşük ki... 2019'da, ilk yılında bile garantiyi karşıladığı için 22 milyar euronun üzerine devlete fazladan 22 milyon euro gelir getirdi" diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın, yolcu sayısında gelecek yıl 2019'u geçeceğini belirterek, "Oradan hem kira geliri gelecek, hem de devlet garanti üzerindeki yolcu gelirinden pay alacak" dedi.
5G'DE İHALE YAPABİLİRİZ
Karaismailoğlu, endüstri, sanayi ve medikale ciddi katkısı olacak 5G yatırımlarına devam ettiklerini, havalimanları ve stadyumlarda 5G uygulamalarına başladıklarını belirterek, "Yerli ve milli imkanlarla 5G'ye geçmek için Ankara
'da bir haberleşme kümelenmesi kurduk. Şu anda iletişim, telekomünikasyon tarafında yüzde 25 yerliliği yakaladık. Hedefimiz bunu artırmak. Yerli ve milli imkanları geliştirip zamanı gelince 5G'ye gireceğiz. Bir ihale yapma düşüncemiz var" şeklinde konuştu.
KANAL İSTANBUL İHALESİ
Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul
güzergahında yazın bir köprünün imalatına başlamıştık. Daha farklı bir köprü vardı, Kanal İstanbul'a göre o köprü projelendirilip onun imalatlarına başlandı. Ayrıca, Halkalı-Kapıkule tren hattımızın Halkalı-Ispartakule arasını Kanal İstanbul nedeniyle tünele çevirdik. Bir taraftan ulaşım yollarını sağlıyoruz bir taraftan ana ihale için çalışmalarımızı, finans görüşmelerimizi devam ettiriyoruz" dedi.