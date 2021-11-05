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Giriş Tarihi: 5.11.2021 13:25 Son Güncelleme: 5.11.2021 13:27

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: Ödemeler bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: Ödemeler bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere yapılacak destek ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli, "Üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Toplamda 808 milyon 706 bin TL'lik destekleme ödemesini bugün (5 Kasım) gerçekleştiriyoruz. Hayırlı, bereketli olsun." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere yönelik destek ödemesi açıklaması yaptı. Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

"Üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz.

Çiğ Süt Desteği (2021 Nisan- Mayıs- Haziran) kapsamında 762 milyon 922 bin TL,

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kaydedilmesi Desteği kapsamında 22 milyon 529 bin TL,

Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 23 milyon 254 bin TL olmak üzere toplamda 808 milyon 706 bin TL'lik destekleme ödemesini bugün (5 Kasım) gerçekleştiriyoruz.

Hayırlı, bereketli olsun."

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: Ödemeler bugün yapılacak
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