Üretimi destekleyen bankacılık sistemi olmazsa olmazımız

SABAH
Gazetesi Yazarı Dilek Güngör
moderatörlüğünde gerçekleştirilen Finans Sektörünün 2023 Vizyonu Paneli'nde konuşan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben
, bankacılık sektörünün büyümeyi finanse eden en önemli sektörlerden biri olduğunu belirterek, "Tabii şu anda daha çok tüketimi bireysel kredileri değil de ihracatı, turizmi, sanayiyi destekleyen bir bankacılık sektörü bizim olmazsa olmazımız" dedi. Bankacılık sektörünün üzerine düşen rolü yerine getireceğini beklediklerini ifade eden Akben "Pandemi sürecinde sektör 940 milyar TL piyasayı fonladı ki bu önemli bir rakam" diye konuştu.
ALTERNATİF MODEL
Akben alternatif finans modelleri ile ilgili olarak da şunları kaydetti: "Alternatif finans modelleri oluşturmamız lazım. Katılım finans sektörü
gibi. Bizim mevzuatımız içinde olan düzenlemelerin daha bir toplu hale getirilip bunun bütün sektörlere, bütün finans sistemine hizmet eder hale getirecek bir katılım finans sektörü çalışmamız var. Ayrıca dijital bankacılık, şubesiz bankacılık dediğimiz hususta da mevzuat çalışmaları görüşe açıldı. Katkı bekleniyor, dünyadaki örnekler inceleniyor."
25 MİLYARLIK ARZ
Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu
, 2021'de halka arzlarda tüm yılların rekoruna ulaşıldığını belirterek, "10 ayda 46 şirketin halka arzı onaylandı. Bu sermaye piyasaları yoluyla 19.7 milyar liralık fonun kazandırılması anlamına geliyor" dedi. Yatırımcı ilgisinin yüksek faiz ortamında bile kaybolmadığını, bunun kamunun yıllardır sermaye piyasalarına ilgiyi artırma çabalarıyla birebir bağlantılı olduğunu belirten Taşkesenlioğlu, "Bu yılı 25 milyar liralık ve 50-60 arası şirket halka arzıyla tamamlarız. 2022'de de artışın süreceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
YÜZDE 72'Sİ MOBİLE GEÇTİ
VAKIFBANK
Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih
, Vakıfbank'ın dijitalleşme sürecini çok önceden başlattığını pandemide de bu süreci çok iyi yönettiğini belirterek, bankaların dijitale yaptığı yatırımların pandemi süreci ile bir adım daha öne çıktığını söyledi. Üstünsalih, pandemi sonrasında Vakıfbank'ta müşterilerin yüzde 72'sinin mobil ürünleri kullanıma geçtiğini kaydetti.
KREDİ BÜYÜMESİ 2022'DE YÜZDE 15-20'Yİ BULUR
TÜRKİYE Bankalar Birliği
(TBB) Başkanı Alparslan Çakar, Türkiye'nin bu yıl yüzde 10 civarında büyüyeceğini kaydederek Orta Vadeli Program'da 2022'deki yüzde 5 büyümeyi de bankacılık sisteminin finanse etme kapasitesinin bulunduğunu vurguladı. Çakar, şunları söyledi: "1 liralık büyümede yüzde 2.5-3 civarı kredi söz konusu yani yüzde 5 büyümede yüzde 15 kredi büyümesi gerekiyor. Bankacılık sektöründe yüzde 15-20 kredi büyümesi olacağını tahmin ediyoruz. Sektörün özkaynakları 655 milyar TL, özkaynak kârlılığı yüzde 12 civarında. Sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 12, sektörünkü yüzde 17 civarında. Biz fonlama olarak en çok mevduatı kullanıyoruz. Yurtdışı borçlanmalarımız da iyi durumda. Yurtdışı bankalardan 80 milyar dolara borçlanmış sektör ve bu borcun tamamını çevirdik. Kredibilitemiz var."
1.5 YILDA 61 MİLYAR TL KREDİ VERDİK
HALKBANK Genel Müdürü Osman Arslan, esnafa en çok desteği sağlayan finans kuruluşu olduklarını belirterek son 1.5 yılda 61 milyar lira kredi kullandırdıklarını vurguladı. Halkbank'ın devlet desteğiyle esnafa uygun maliyetli ve uzun vadeli kredi sağladığını söyleyen Arslan, "Esnafın borçlarını geri ödemesinde hiç sıkıntı yok. Bizim bankada geri dönmeyen kredi oranımız yüzde 3.5, esnaf kredilerinde ise bu oran on binde 9" dedi. Esnaf kredilerinin kendi hayatında da önemli bir yeri olduğunu söyleyen Arslan, "Lisede babam okul taksitim için Halkbank'tan kredi kullandı" ifadelerini kullandı.
YATIRIMCI KISA VADELİ BAKIYOR
TÜRKIYE Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim H. Öztop, sermaye kuruluşlarının pandemide kârlılık anlamında iyi bir dönem geçirdiğini söyleyerek, "2.4 milyon gibi bir yatırımcı sayımız var ve bunu korumamız gerekiyor. Sermaye piyasalarının ülke ekonomisinden aldığı pay çok düşük. Bunu artırmak için herkesi kucaklayan ürünleri çıkarmamız gerekli. Şirketler halka arzlardan yararlanıyor ancak yatırımcılar kısa vadeli düşünüyor. Finansal okuryazarlığı artırıp bu süreyi uzatmamız lazım" dedi.