Akdeniz Chemson Çin’e iddialı giriyor

OYAK, 2020 yılında kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Akdeniz Kimya ve 2013'te satın aldığı Avusturyalı Chemson'ı "Akdeniz Chemson" markası adı altında birleştirdi. Bu operasyonla beş kıtadaki faaliyetleri ve 110 ülkeye yaptığı satışları 500 milyon dolarlık bir hacme ulaşan Akdeniz Chemson, PVC stabilizatörleri alanında dünyanın en büyük şirketi oldu.
HEDEF 750 MİLYON $
Akdeniz Chemson Genel Müdürü Eren Ziya Dik, üretim, satış ve pazarlama faaliyetleriyle 750 milyon dolarlık bir hacim yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Dik, 360 bin ton üretim kapasitesine ulaştıkları bu yeni yapı sayesinde, Avrupa'dan Afrika
'ya, Amerika'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Avustralya
'ya kadar dünyanın hemen her coğrafyasında faaliyet gösteren bir şirket haline geldiklerini kaydetti.
İHRACAT REKORU KIRDI
İhracat rakamları ile ilgili bilgi veren Dik, "Hizmet verdiğimiz sektörler için çapraz ürün satış portföyünü artırarak PVC sektörünün tek merkezi olarak, 110 ülkeye satış yapıyoruz. 2020'de Türkiye
'de en büyük 15 kimya ihracatçısı arasında yer aldık ve tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Aralarında Afrika ve Hint Yarımadası olmak üzere dünyanın birçok bölgesine 76.101 ton ve 125 milyon dolarlık satış gerçekleştirdik. Bu performansımızla da sektöründe 'İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde ikinciliğe layık görülmenin mutluluğunu yaşadık" dedi.
İLK YATIRIM ÇİN'E
Birleşmenin hemen ardından 2020 yılı Kasım ayında ilk yatırımı Çin'de gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Dik, "Çin pazarındaki payımızı yükseltmek adına toplamda 27 milyon dolarlık bir yatırımla, en yeni teknolojilerle inşası devam eden fabrikamızın 2022 yılında faaliyete geçeceğini umuyoruz. Küresel PVC stabilizatör üretimini arttıracak olan fabrikamız ile ilk aşamada 17 milyon dolarlık bir yatırımla 30 bin ton üretim hedefliyoruz. İkinci aşamada yapılacak 10 milyon dolarlık yatırımla da üretimimize bir 30 bin ton daha eklemeyi planlıyoruz. Bu yatırım ile büyüyen Çin pazarındaki talebi karşılamanın yanı sıra Çin'deki kalsiyum çinko stabilizatör sistemlerinin de öncüsü olacağız" diye konuştu.
YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİRECEK
PVC
stabilizatörü sektöründe dünyanın en büyüğü olarak, sektörün portföy şirketi olmayı önemsediklerini kaydeden Eren Ziya Dik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem inovasyonu odağımıza alarak sürdürdüğümüz sürekli ürün geliştirme vizyonumuz hem de müşteri ihtiyaçlarını analiz ederek müşteriye özel formül geliştirme yetkinliğimiz doğrultusunda bundan böyle de yeni ürünler ve niş kimyasallar geliştirmeye devam edeceğiz. İzmir'de faaliyete geçen yeni çinko borat işletmesinin ilk fazını devreye alarak, yılda 3 bin ton çinko borat üretmeye başladık. Alev geciktirici ve duman önleyici özelliklere sahip olan inorganik katkı maddesinin üretimine başlanmasıyla dünyanın sayılı alev geciktirici kimyasal üreticilerinden biri haline geldik. Yatırımın ikinci fazı bittiğinde mevcut üretim kapasitesine ilave olarak yılda 6 bin ton çinko borat üretebileceğiz. Avustralya, Avusturya, Brezilya, Çin, Türkiye ve ABD'de güçlü bir küresel hizmet ağına sahibiz. Sektöre öncülük etmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz."