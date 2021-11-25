2022 ilk çeyreğinde yeni arama kuyusu kazılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Fatih sondaj gemisiyle 2022'nin ilk çeyreğinde bir arama kuyusu daha kazılacağını belirterek, "2022 içinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonlarını bitirmeyi planlıyoruz" dedi. Dönmez, 13. Hidrokarbon Arama, Üretim Sektörü İstişare Toplantısı'nda, Türkiye'nin Oruç Reis, Barbaros Hayrettin Paşa
sismik araştırma gemileri ve Fatih, Kanuni, Yavuz
sondaj gemileriyle çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz
, akaryakıt fiyatlarında dün herhangi bir artışın söz konusu olmadığı belirtilerek, bu konuda yapılan spekülasyonlara tepki gösterdi.