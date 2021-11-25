Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 2022 ilk çeyreğinde yeni arama kuyusu kazılacak
Giriş Tarihi: 26.11.2021

2022 ilk çeyreğinde yeni arama kuyusu kazılacak

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
2022 ilk çeyreğinde yeni arama kuyusu kazılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisiyle 2022'nin ilk çeyreğinde bir arama kuyusu daha kazılacağını belirterek, "2022 içinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonlarını bitirmeyi planlıyoruz" dedi. Dönmez, 13. Hidrokarbon Arama, Üretim Sektörü İstişare Toplantısı'nda, Türkiye'nin Oruç Reis, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemileri ve Fatih, Kanuni, Yavuz sondaj gemileriyle çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında dün herhangi bir artışın söz konusu olmadığı belirtilerek, bu konuda yapılan spekülasyonlara tepki gösterdi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
2022 ilk çeyreğinde yeni arama kuyusu kazılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA