2022’de dünyada en fazla kazandıran oldu

TÜRKİYESermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Borsa İstanbul'un, dünyadaki borsalar arasında 2022'de dolar bazında yüzde 105 ile en fazla getiriyi sağlayan borsa olduğunu bildirdi. Birlik, "Türkiye Sermaye Piyasası 2022" başlıklı raporun sonuçlarını paylaştı. Buna göre, dünyada borsalara kote olan şirketlerin toplam piyasa değeri yüzde 18 azalarak 101 triyon dolara gerilerken, Borsa İstanbul, dolar bazında yüzde 105 artarak, en fazla getiriyi sağlayan borsa olarak öne çıktı. Borsa İstanbul önceki yıla göre 8 sıra yükselerek 330 milyar dolar piyasa değeriyle 2022'de 30'uncu sırada kendine yer buldu. Borsa İstanbul'un piyasa değeri önceki yıla kıyasla 19 puan artarak Türkiye GSYH'sinin yüzde 36'sına ulaştı.