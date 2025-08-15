2025 hedefi yüzde 24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın üçüncü enflasyon raporunda çerçevede bir değişikliğe giderek ara hedef uygulamasına geçerken, 2025 yıl sonuna ilişkin bir önceki tahmini ile ara hedefin aynı olduğu görüldü. Bankanın İstanbul'daki merkezinde enflasyon raporu sunumunu gerçekleştiren TCMB Başkanı Fatih Karahan 2025 yıl sonu enflasyonu için ara hedeflerinin yüzde 24 olduğunu belirtti. Bir önceki enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 olarak belirlenmişti.TCMB 2026 yıl sonu TÜFE tahminini ara hedef olarak yüzde 16'da belirledi, önceki raporda tahmin yüzde 12 seviyesindeydi. Önceki raporda yüzde 8 olarak açıklanan 2027 yıl sonu enflasyon tahmini ise yeni raporda yüzde 9'luk ara hedef olarak açıklandı. TCMB Başkanı Fatih Karahan sunumunda ara hedef olarak ilan edilen tahminlerin taahhüt ve çıpa işlevi göreceğini belirtti. Karahan, "Bundan böyle, veri akışına bağlı olarak revize edebileceğimiz enflasyon tahminlerimizin yanı sıra rapor dönemleri arasında olağanüstü gelişmeler olmadığı sürece değiştirmeyeceğimiz ara hedeflerimizle karşınıza çıkacağız" ifadelerini kullandı.Para politikasındaki sıkı duruşu, fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizen Karahan, politika faizini, öngördükleri dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlediklerini belirtti. Karahan, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörmemiz durumunda, tüm para politikası araçlarını etkili bir şekilde kullanacağız" mesajını verdi.2024 haziran ayında başlayan dezenflasyon sürecinin finansal piyasalardaki oynaklıklara ve jeopolitik gelişmelere karşın kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirten Karahan, şöyle devam etti: "Tüketici enflasyonu temmuz ayında yüzde 33.5'e gerileyerek 2024 mayıs ayındaki zirveye kıyasla 42 puanlık önemli bir düşüş kaydetti. Ağustos öncü verileri de bu eğilimin devam ettiğine işaret ediyor. Enflasyon ana eğilimin üç aylık hareketli ortalamalarını incelediğimizde kademeli yavaşlama eğiliminin sürdüğünü görüyoruz."Gıda fiyatlarında ise iklim koşulları etkili olmaya devam ettiğini dile getiren Karahan, "Son aylarda artan sıcaklıklara paralel olarak bazı bölgelerde kuraklığın belirginleştiğini görmekteyiz. Bitkisel üretim tahminleri gerek zirai don hadisesi gerekse artan sıcaklıklara bağlı olarak rekolte kayıplarına işaret etmekte. Belirginleşen kuraklığın önümüzdeki dönemde gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdığını değerlendiriyoruz" dedi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar artışla 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Brüt rezervlerin 2024 yılı mart ayındaki 124 milyar dolar seviyesinden 50 milyar dolar artışla 8 Ağustos'ta 174 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Fatih Karahan, swap hariç net rezervler ise bu dönemde 114 milyar dolar artışla 50 milyar dolara yükseldiğini aktardı. Karahan, kararlı sıkı para politikası duruşunun piyasalardaki risk ve oynaklık göstergelerinde de iyileşmeye katkı sağladığını anlatarak, bu duruşun, enflasyonu ve enflasyona dair belirsizlikleri azaltacak şekilde sürdürdükçe risk göstergelerindeki olumlu eğilimin devam edeceğini düşündüklerini bildirdi.Karahan, bileşik bazda mevduat ve ticari kredi faizlerinin yüzde 53, tüketici kredisi faizlerinin yüzde 62 civarında oluştuğunu aktararak, politika faiz indiriminin, mevduat ve kredi fiyatlamalarına beklentilerine uyumlu ölçüde yansıdığını bildirdi. Temmuz PPK kararı sonrasında, temmuz ayının ilk haftasına göre tüketici kredisi faizlerinin 5.3 ve ticari kredi faizlerinin yaklaşık 5.5 puan gerilediğini ifade eden Karahan, mevduat faizlerinin seviyesinin TL'ye geçişi desteklediğini vurguladı.