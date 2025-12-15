2025’te 37 milyar dolarlık doğalgaz keşfi yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl 37 milyar dolar değerinde 92 milyar metreküp doğalgaz keşfine imza attıklarını açıkladı. Bakan Bayraktar, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmeleri üzerinde konuştu. Bayraktar, doğalgaz keşif çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Millî filomuzla sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında, 2025 yılı içinde güncel ekonomik değeri yaklaşık 37 milyar dolar olan 92 milyar metreküpün üzerinde yeni doğal gaz rezervi bulduk. Sakarya Gaz Sahası'nda üretimimizi artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Bir yıl önce günlük 7 milyon metreküp olan üretimimizi 9.5 milyon metreküpe çıkardık. Böylece sadece son bir yılda sağladığımız bu üretim artışıyla ilave bir milyondan fazla evin ihtiyacını yerli doğal gazdan karşıladık" diye konuştu.Osman Gazi yüzer üretim platformunun 2026'da üretime başlamasıyla Karadeniz'den 20 milyon metreküplük gaz üretmeye başlayacaklarını anlatan Bayraktar, "Ayrıca toplam depolama kapasitesini 6.3 milyar metreküpe çıkardığımız iki yeraltı doğal gaz depolama tesisimizde de yüzde 100 doluluk oranıyla kış mevsimine hazırız" diye konuştu. Bayraktar, petrol arama çalışmaları kapsamında bu yıl 62 milyon varillik yeni rezerv keşfedildiğini söyledi. Yurt içi ve yurt dışında günlük toplam 180 bin varil üretim gerçekleştirdiklerini belirten Bayraktar, böylece her gün yaklaşık 7 milyon aracın yakıt ihtiyacını kendi kaynaklarıyla karşıladıklarını söyledi.Bayraktar, Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri konusunda 'Siyasi kaynakçılık' yaptığını belirten Bayraktar, "Bu sefer ana muhalefet sıranın en önüne geçmeye çalışıyor. 'Nadir toprak elementlerini kimseye sattırmayız, kimseye vermeyiz' deyip bu konuda mitingler düzenliyor. Sizin tüm engellemelerinize rağmen pilot tesisi hayata geçirdik. Milletimiz bu siyasi kurnazları, bu siyasi kaynakçıları sıranın sonuna gönderecek" dedi.