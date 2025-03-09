2025’te istihdam için 500 milyarlık teşvik

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istihdamın artması ve işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla birçok iş yerini ve işçiyi milyarlarca TL'lik teşviklerle destekliyor. 2025 yılında da istihdam yeni teşviklerle coşarken, işsizlik hızla aşağıya çekilecek. 2024 yılında 355 milyarlık teşvik dağıtan SGK, 2025 yılında bu miktarı 500 milyara çıkaracak. Teşvik verilen alanların ilk sırasında 2024 yılı sonu rakamlarına göre 183.1 milyar TL ile "Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primleri İşveren Hissesi 5 Puanlık İndirimi" geliyor. SGK indirimlerinden yararlanarak sadece bir personelden minimum 9.307 TL, maksimum 69.806 TL tasarruf elde edilebilecek. Peki, SGK kaç çeşit teşvik veriyor? 2025 yılında teşvik verilen alanlar ve miktarları ne kadar? 2024 yılında verilen teşvik miktarı ne kadar oldu? 2024 itibariyle bu teşvik, demek ve indirimlerden kaç işyeri ve sigortalı yararlandı?

KAÇ ÇEŞİT TEŞVİK VERİLİYOR?

Sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine; kayıtlı istihdamın artırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, primlerin düzenli ödenmesi, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi amaçlarıyla çeşitli sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma olacağı sağlıyor. SGK 2025 yılında halen uygulaması devam eden toplam 15 farklı sigorta prim teşviki veriyor.

İŞSİZLİKTE SON DURUM NE?

Teşviklerle istihdam artarken, işsizlik oranı da düşüyor. 0.7 puan azalan işsizlik yüzde 8.4'e indi. İstihdam edilenlerin sayısı 2025 ocak ayında bir önceki yıla göre 501 bin kişi artarak 32 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 49.2 oldu.

2024'TE VERİLEN TEŞVİK NE KADAR?

 Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primleri İşveren Hissesi 5 Puanlık İndirim: 183.118.162.249

 Asgari Ücret Desteği: 41.945.769.191

 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik: 16.403.047.683 TL

 Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Sigorta Primi Desteği: 18.193.512.812 TL

 4/1-(b) (Bağ-Kur) 5 Puan Teşviki: 4.560.992.348 TL.

 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri Sigorta Primi Desteği: 9.502.285.447 TL

 Genç Girişimci Teşviki: 7.289.882.519 TL  Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Sigorta Primi Teşviki: 3.172.779.884 TL

 Çok Tehlikeli Sınıflarda Yer Alan İşyerlerinin İşsizlik Sigortası İndirimi: 1.812.979.369 TL

 Yurt dışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılara Yönelik 5 Puan İndirim 341.664.479 TL

 Sosyal Yardım Alanların İstihdamına İlişkin Sigorta Primi Desteği: 807.165.963 TL

 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi: 13.253.219 TL

 Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki: 8.312.935 TL

 İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki: 693.761 TL

 Sosyal Hizmetlerden Faydalananların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik: 14.472.442 TL

 5510/Geçici 95.Madde SGDP İndirimi: 9.057.739.110 TL



2025 YILINDA TEŞVİK VERİLEN ALANLAR VE MİKTARLARI NE KADAR?

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 4 Puan İndirimi (1.040 TL ila 9.752 TL arası)

Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar İçin Uygulanan 5 Puan İndirimi (1.300 TL ila 3.900 TL arası)

 4/b (Bağ-Kur) 5 Puan İndirimi( 1.300 TL ila 9.752 TL arası)

18-29 Yaş Arası Genç Girişimci Teşviki:(Günlük 301 TL, aylık 9.036 TL)

 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik(5.396 TL ila 17.488 TL arası)

Asgari Ücret Desteği(2025 yılı Ocak ila Aralık ayları için de sigortalı başına; günlük 33,33 TL, aylık ise 1.000 TL tutarında uygulanmakta)  İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki(8.711 TL)

 Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin İşsizlik Sigortası Primi Teşviki:(260 TL ila 1.950 TL arası)

Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik: (5.396 TL ila 40.471 TL arası)

Engelli Sigortalıların İstihdamına Yönelik Teşvik:(5.396 TL ila 13.847 TL arası)

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik:(3.218 TL ila 25.111 TL arası)

 Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Yönelik Uygulanan Sigorta Primi Teşviki (2.129 TL ila 25.111 TL arası)

 Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin İstihdamına Yönelik Teşvik (Sigortalının bildirildiği prime esas kazanç tutarına göre 9.817 TL ila 18.268 TL arası)  Sosyal Yardım Alanların İstihdamına Yönelik Teşvik( 5.396 TL ila 13.847,94 TL arası)

 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Teşviki: (Sigortalı başına işyeri tehlikeli işyerleri için 364,08 TL, çok tehlikeli işyerleri için 416,09 TL)



SİGORTALI SAYISI % 218 ARTTI

Bu teşviklerle 2002 yılında 5.223.283 olan 4/a (SSK) aktif sigortalı sayısı 11.379.585 kişi (yüzde 218) artarak 2024 yılında 16.602.868'ye ulaştı. Yine 2002 yılında 727.409 olan işyeri sayısı da 1.514.487 (yüzde 208) artışla 2024 yılında 2.241.896'ya ulaştı. 2024 itibariyle 2.1 milyon işyeri ve 13.3 milyon sigortalı bu teşvik, demek ve indirimlerden yararlandı.