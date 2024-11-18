2025’te kademeli faiz indirimi başlar

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, 2025'te Türkiye'de ılımlı büyüme beklerken, enflasyonun da yüzde 20'nin ortalarına gerileyeceğini belirtti. Merkez Bankası'nın kademeli faiz indirimi döngüsüne ise gelecek yıl başlayacağını öngördü. Morgan Stanley'in Türkiye analizinde şu ifadeler kullanıldı: "Mevduat dolarizasyonu önemli ölçüde azaldı ve yabancı girişler (portföy ve dış borç) arttı.Merkez Bankası'nın bilançosunda koşullu bir yükümlülük olan döviz korumalı mevduatlar (KKM), 38 milyar dolara düştü. Bu arada, Türk lirası mevduatlarının toplamdaki payı yıl başından bu yana 13.6 puan artarak yüzde 56'ya ulaştı. Net portföy girişleri, 17 milyar dolara çıktı." Türkiye'de yurt içi talepteki kademeli yavaşlamaya dikkat çekilen analizde, "Reel GSYİH büyümesi bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 5.3'lük seviyeden ikinci çeyrekte yüzde 2.5'e geriledi ve bu da yurt içi talep ile net ihracat arasında daha dengeli bir kompozisyona işaret ediyor" denildi. Ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın yılın üçüncü çeyreğinde de devam ettiğini hatırlatan Morgan Stanley, "Sanayi üretimi üst üste ikinci çeyrekte daraldı ve PMI'lar ekim ayı itibarıyla zayıf kaldı. Öte yandan, perakende satışlar üçüncü çeyrekte pozitif büyümeye geri döndü ve tüketici güveni bir miktar toparlandı, bu da yurt içi talepte dayanıklılığı gösteriyor" dedi.Enflasyonda bir dönüm noktasına gelinmek üzere olunduğunu belirten Morgan Stanley çekirdek enflasyonun parasal sıkılaştırmaya iyi yanıt verdiğini ancak hizmet enflasyonunun sabit kaldığını belirtti. Liranın reel olarak 2025 ilk çeyrekte değer kazanacağını, iç talep ve enflasyon beklentilerinde kademeli yumuşamanın başlayacağını öngören kurum, bunları Aralık 2024'teki yüzde 44.5'ten Aralık 2025'e kadar manşet enflasyonun yüzde 26'ya düşmesine yönelik temel senaryo tahminlerini destekleyen faktörler olarak hesaba kattığını dile getirdi. Banka, bu veriler ışığında kademeli bir faiz indirimi döngüsüne yaklaşıldığı öngörüsünde bulundu.