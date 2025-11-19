2026 yılında sigorta sektörü yavaşlayacak

Küresel sigorta sektörü 2026'ya, ekonomik belirsizlikler, artan doğal afet kayıpları, sıkılaşan sermaye maliyetleri ve jeopolitik risklerin belirlediği zorlu bir tabloyla giriyor. Deloitte'un "2026 Global Insurance Outlook" raporuna göre hem hayat hem de hayat dışı branşlarda büyüme ivmesi belirgin biçimde zayıflıyor. Raporda, 2026'nın "büyümenin yavaşladığı, maliyetlerin arttığı, risklerin çeşitlendiği" bir yıl olacağına işaret ediliyor. Tek başına prim büyümesi de artık başarı göstergesi değil. Şirketlerin veri kalitesini, maliyet verimliliğini, dağıtım kanalı etkinliğini ve insan+yapay zeka iş gücü modelini yeniden tasarlaması gerekiyor.

PRİM BÜYÜME TAHMİNİ % 2.6

Özellikle yangın, oto, ticari segmentte küresel reel prim artışının 2024'e kıyasla yaklaşık 2 puan gerileyerek 2026'da negatif ya da durağan seviyelere yaklaşması bekleniyor. Hayat sigortasında ise düşüş daha belirgin. Bazı gelişmiş pazarlarda büyüme yüzde 4.9'dan yüzde 1.6'ya, bazı bölgelerde ise yüzde 1'in altına iniyor. Rapora göre hasar ve sağlık segmenti, 2026'ya doğru "sert piyasanın sona erdiği ama baskının bitmediği" bir döneme giriyor. Küresel hayat dışı prim büyümesi 2024'te yüzde 4.7 iken, 2025 tahmini yüzde 2.6 ve 2026 tahmini yüzde 2.3 olarak tahmin ediliyor. 2023-2025 arasında küresel ölçekte afet kaynaklı kayıplar 183 milyar dolar seviyesine ulaştı. Almanya, Kanada ve Avustralya'daki seller ile ABD'deki yangınlar maliyetleri yukarı çeken ana unsurlar. Ek olarak ticaret savaşlarının yeniden ısınması, tarife değişiklikleri ve lojistik aksamalar özellikle yük taşımacılığı, deniz ve havacılık sigortalarında primleri yukarı, kârlılığı aşağı çekiyor.

2026'YI ŞEKİLLENDİRECEK 5 ANA TREND

❶ Yapay zekâ başarısı veri kalitesi ve modernizasyonla mümkün

AI kullanımının yaygınlaşmasıyla sahtekarlık analitiği sayesinde 2032'ye kadar 160 milyar dolar tasarruf potansiyeli hesaplanıyor.

❷ Artan afet riski primleri kalıcı şekilde yukarı taşıyor

Katastrofik kayıpların coğrafi olarak yayılması reasürans maliyetlerini artırıyor.

❸ Ücret enflasyonu ve yedek parça maliyetleri kârlılığı eritiyor

Oto ve konut branşlarında tazminat frekansı kadar parça maliyetlerindeki çift haneli artışlar etkili.

❹ Dağıtım kanallarında konsolidasyon

Aracı birleşmeleri, komisyon pazarlığında sigorta şirketlerini daha zorlu koşullara itiyor.

❺ Yeni gelir modeli: Alternatif hizmetler

Deloitte projeksiyonuna göre sektörün gelirleri 2030'da 49.5 milyar dolara ulaşacak.