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Haberler Ekonomi Haberleri 2026’da hedef tek hane
Giriş Tarihi: 4.7.2024

2026’da hedef tek hane

2026’da hedef tek hane
Temel hedeflerinin enflasyonu asgari düzeye düşürmek olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonda düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacağı gibi gelir dağılımı da olumlu yönde gelişecektir. Enflasyonla mücadele sürecinde büyüme, istihdam ve ihracat hedeflerimizi de gözetmeye devam edeceğiz. Yılın ikinci yarısında enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesini bekliyoruz. 2026 yılında ise enflasyon oranını tekrar tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
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2026’da hedef tek hane
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