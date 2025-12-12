204 halka arzla 222 milyar TL kaynak sağladık

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye sermaye piyasalarının son yıllarda gösterdiği güçlü gelişime dikkat çekerek, yatırımcı sayısı, halka arzlar ve ürün çeşitliliğinde tarihi seviyelere ulaşıldığını söyledi. Finans Zirvesi'nin açılışında konuşan Gönül, pay piyasalarındaki yatırımcı sayısının 6.4 milyonun üzerine çıktığını, borsada işlem gören şirket sayısının 590'a ulaştığını belirtti. Sermaye piyasalarındaki bakiyeli yatırımcı sayısının da 11 milyona yaklaştığını ifade etti. 2020 yılından bu yana 204 şirketin halka arz edildiğini vurgulayan Gönül, bu şirketlerin piyasadan 222 milyar TL kaynak sağladığını söyledi. Gönül, "Bugün borsada işlem gören şirketlerin üçte biri, son altı yılda halka arz edilen şirketlerden oluşuyor. Bu tablo sermaye piyasalarımıza olan güvenin açık bir göstergesidir" diye konuştu. SPK Başkanı Gönül, piyasadaki bu olumlu tablonun devamı için mevzuatsal ve teknolojik dönüşümün hız kesmeden sürdüğünü belirterek, "Başvuru süreçlerinde etkinliği artırmak ve şeffaflığı sağlamak amacıyla E-Başvuru Sistemi'ni devreye aldık. SPK mevzuatına tabi tüm kuruluşların başvurularını artık elektronik ortamda alıyoruz" dedi. Gönül, yatırımcıların piyasaya daha kolay erişmesi, ürün çeşitliliğinin artması ve sermaye piyasalarının derinleşmesi için güçlü bir yol haritası izlediklerini ifade etti. Finansal okuryazarlığın stratejik önemine de vurgu yapan Gönül, özellikle kadınlar ve gençlere yönelik programların kapsamlı biçimde sürdürüldüğünü kaydetti.

TURKUVAZ'A TEŞEKKÜRLER

Gönül, sermaye piyasalarının gelişiminin tüm paydaşların ortak çalışmasını gerektirdiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "SPK olarak bu işbirliğinin merkezinde yer almak ve Türkiye'yi finans alanında uluslararası arenada daha güçlü bir konuma taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu zirvenin farklı birikimleri buluşturarak vizyonumuzu daha da genişleteceğine inanıyorum. Turkuvaz Medya ve emeği geçen bütün kurumlara teşekkür ediyorum."