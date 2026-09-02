21 dev finans kuruluşundan ortak stablecoin hamlesi: İlk ihraç 2027’de!

Girişimin, katılımcı kurumların uzmanlığından yararlanarak banka düzeyinde uyumluluk, güçlü yönetişim, dağıtım ve kurumsal risk yönetimini bir araya getiren güvenli bir çözüm sunacağına işaret edilen açıklamada, ürünün sınır ötesi ödemeler ve dijital varlık takasları da dahil olmak üzere toptan, kurumsal ve perakende pazarlarda çeşitli alanlarda değerlendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, grubun üreteceği sabitcoin çözümünün 2027'nin ilk yarısında piyasaya sürülmesinin planlandığı ifade edildi.