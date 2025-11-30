23 yıllık büyük dönüşüm

Türk bankacılık sektörü, 2001 krizinin ardından yeniden yapılandırma süreciyle başlayan dönüşümünü 2025'e gelindiğinde çok daha güçlü bir finansal mimariye ulaştırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 2025 Eylül verilerine göre sektör, aktif büyüklüğünü yılın ilk dokuz ayında 10.9 trilyon lira artırarak 43.6 trilyon liraya taşırken, net kâr 669.7 milyar liraya ulaştı. Bu performans, son 23 yılda atılan yapısal adımların sektörün dayanıklılığını nasıl güçlendirdiğini yeniden ortaya koydu.2001 sonrasında bankacılık düzenlemeleri, sermaye yeterliliği standartlarının sıkılaştırılması, problemli bankaların tasfiyesi ve kamu bankalarının yeniden yapılandırılması, sektörün yeniden dayanıklı bir büyüme rotasına oturmasını sağladı. Türkiye'de bankacılık sektörünün toplam aktifleri 2000 yılında 155 milyar dolar seviyesindeyken 2020 yılına gelindiğinde 764 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde kredi hacmi de 51 milyar dolardan 452 milyar dolara çıkarak önemli bir büyüme kaydetti. Ayrıca sermaye yeterlilik rasyosu, 2005 sonrası dönemde genel olarak yüzde 18–20 bandında seyretti ve bu seviyelerle küresel standartların üzerinde güçlü konumunu korudu. Bu göstergeler, 2000'lerin başından itibaren bankacılık sisteminin hem büyüklük hem kalite açısından ciddi bir sıçrama yaptığını ortaya koydu.Bankacılık sektörünün en büyük aktif kalemi krediler, Eylül 2025 itibarıyla 21.2 trilyon liraya yükseldi. Takibe dönüşüm oranının yüzde 2.29 seviyesinde kalması, 23 yıllık perspektifte risk yönetimi ve aktif kalitesini korudu. 2002 yılında toplam nakdi kredi hacmi yalnızca 61 milyar TL iken 2020'de 3,7 trilyon TL'ye çıkmıştı. Günümüzde ise bu hacim TL bazında katlanmış durumda. Mevduat tarafında da tablo dikkat çekici. Rapora göre, 2000 yılında 102 milyar dolar seviyesinde olan mevduat hacmi, 2020 yılına gelindiğinde 422 milyar dolara ulaşarak güçlü bir artış gösterdi. 2025'e gelindiğinde mevduat hacmi TL bazında 24.8 trilyon liraya çıkmış durumda ve bu, yılbaşına göre yüzde 31.5'lik güçlü bir artış anlamına geliyor.2000'lerin başında yalnızca 8 milyar dolar seviyesinde olan sektör özkaynakları, 2020 yılında 77–87 milyar dolar bandına ulaştı. 2025 Eylül verilerine göre özkaynak toplamı TL bazında 3,7 trilyon liraya çıktı. Bu artış, kârlılıkla birleştiğinde sektörün şoklara karşı güçlü bir tampon oluşturduğunu gösterdi. İnternet bankacılığı işlem hacmi 2010'da 1 trilyon TL iken 2020'de 6.8 trilyon TL'ye çıktı. Banka kartı sayısı 2002'de 35 milyon iken 2020'de 188 milyon adede yükseldi. Bu dönüşüm, 2025 yılında açık bankacılık, yapay zekâ destekli risk yönetimi ve dijital müşteri deneyimiyle taçlanmış durumda. 2025'in ilk dokuz ayında bankacılık sektörü; 669.7 milyar TL net kâr, güçlü aktif büyümesi, sağlam sermaye yeterliliği ve dengeli kredimevduat büyümesi ile son yılların en sağlam finansal görünümüne ulaştı. Sektörün kârlılığının güçlü seyretmesinde net faiz gelirlerindeki artış, ücret ve komisyon gelirlerindeki istikrar, aktif kalitesinin korunması ve 23 yıllık düzenleme birikiminin sağladığı makro-finansal istikrar etkili oldu.