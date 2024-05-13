250 milyarlık diyet reçetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunda merakla beklenen "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıkladı. 8 öncelikli alanı kapsayan paketle, sadece bu yıl 250 milyar TL'lik bir tasarrufun gerçekleşmesi planlanıyor. Tüm kamuyu kapsayacak olan bu çalışmalar, sadece tasarruf paketi doğrultusunda çıkarılacak kanun ve genelgelerle sınırlı kalmayacak. "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" ilk reform olacak. Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılıkla mücadele gibi alanlarda bütünleyici çalışmalar ilk paketi takip edecek.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin açıklandığı toplantıda, tasarruf ve verimli kaynak kullanımında, deprem felaketi ve enflasyonla kararlı mücadele iradesinin etkili olduğunu belirtti. Tasarruf paketinin diğer reformlarla birlikte bir anlam ifade edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Gelecek yıl yüzde yirminin altında, 2026 yılında ise tek haneli enflasyona ulaşmaya kararlıyız. Geçmişte başardık, yine başaracağız. Bunu sağlarken büyümeyi, istihdamı ve sosyal dengeleri azami oranda gözetmeye devam edeceğiz. Amacımız, istikrar içinde büyümek ve kalıcı sosyal refah artışı sağlamaktır" dedi.Tasarruf paketinin hayata geçirilmesinde "idari ve kanuni" olmak üzere iki ayaklı çalışma yürütüldüğüne işaret eden Yılmaz, "Kanun gerektirmeyen konulara yönelik hazırlıkların son aşamaya geldiği ve genelge taslağının bu hafta içinde Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacağını söyledi. Yılmaz, kanun gerektiren konulara yönelik hazırlıklarında kısa sürede Meclis'e sunulacağını bildirdi. Yılmaz, "Kanuni düzenleme gerektiren hususlarda parti farkı gözetmeksizin tüm grupların desteğini beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.Yılmaz, tasarruf genelgesinin tek istisna kurumun konumu gereği TBMM olduğunu vurgulayarak, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da Meclis'te benzer bir çalışma yürüttüğünü ve alınacak önlemleri kamuoyu ile paylaşacağı bilgisini verdi.Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ise toplantıda en önemli önceliklerinin hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkartmak olduğunu belirterek, "Enflasyonu düşük tek hanelere indirmek. Refah için, sürdürülebilir yüksek büyüme için de düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmazdır. Fiyat istikrarı bunun en önemli bileşenidir" dedi. Şimşek, açıkladıkları paketle ve yakında maliye politikasında atacakları ilave adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacaklarını söyledi. AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliklerinden birinin mali disiplin olduğunu vurgulayan Şimşek, "Son 20 yılda bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 2.4'tür. Bu rakam Maastricht kriteri olan yüzde 3'ün oldukça altındadır. Dolayısıyla 20 yıllık performansa baktığınızda mali disiplinin kamuda verimliliğin, tasarrufun AK Parti hükümetlerinin önemli bir özelliği olduğu ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu bizim ilk tasarruf çabamız değil, son da olmayacak. Bu açıkladığımız ilk paket değil, son paket de olmayacak. Önümüzdeki dönemde birçok adım atacağız" değerlendirmesini yaptı.Şimşek, açıkladıkları tasarruf paketini geçmiş uygulamalardan farklı kılan üç nokta olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Birincisi, Orta Vadeli Program'ın özüne uygun olarak kamuda verimliliği artırarak tasarrufu artırmayı amaçlıyoruz. İkinci olarak, bu paketle çok güçlü bir izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz. Son olarak, tedbirler bütün kamuyu kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Yani, merkezi idareler, mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeler ve fonlar, bütün kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır."Harcama tedbirlerinin, "kamuda tasarruf, bütçede harcama disiplini ve kamu yatırımlarında verimlilik" olmak üzere 3 temel ekseni olduğuna vurgu yapan Şimşek, "Kamu tasarrufu diye baktığımızda 8 öncelikli alana yoğunlaşıyoruz. Bu alanlar, taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, yurt dışı geçici görevlendirme giderleri, enerji ve atık yönetimi, haberleşme giderleri ile diğer cari harcamalardır" dedi.Şimşek, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin, kamu maliyesi alanında kamuoyu ile paylaştıkları ilk paket olduğunu dile getirirken, "Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılıkla mücadele gibi alanlarda çalışmalarımızı tamamlayacağız ve hayata geçireceğiz" değerlendirmesini yaptı.Kapsamlı ve önemli adımlarasarruf tedbirleri, kapsamlı ve önemli adımlar içeriyor. Kamuda verimliliği esas alan tasarruf tedbirlerinin ekonomik programı daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Açıklanan tasarruf tedbirleri önceki uygulamalara göre üç açıdan farklılık gösteriyor: Birincisi, verimliliği ön planda tutması. İkincisi etkin bir izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım sistemi getirmektedir ki bu tedbirlerin hayata geçirilmesi noktasında önemli bir adım olacaktır. Son olarak tedbirler sadece merkezi yönetim seviyesinde kalmıyor ve yerel yönetimlerden bütçe dışı kaynaklara kadar birçok kesimi kapsamaktadır.Uygulaması tavizsiz olmalıaket enflasyonla mücadeleye önemli katkı sağlayacak. Paketin kamuda tasarruf, bütçe harcamalarında disiplin ve yatırımlarda verimlilik olmak üzere üç önemli ayağı bulunuyor. Açıklanan önlemler kadar uygulama süreci de büyük önem arz ediyor. Uygulama aşamasının tavizsiz bir şekilde yürütülmesi, hem enflasyonla mücadeleye pozitif yönde katkı sağlayacak hem de devletin verimliliğe odaklanacağı yönünde güçlü bir mesaj olacaktır.İzleme sistemiyle güçleneceknflasyonla mücadelede doğru yönde atılan bir adım. Alınacak ilave tedbirler, önümüzdeki dönemde açıklanacağı ifade edilen reform adımları ve bir izleme sistemi kurulmasıyla bu paket daha da güçlendirilebilecektir. Enflasyonla mücadelenin tüm Türkiye'nin birinci önceliği olması ve bütçe disiplininin bu mücadeleyi desteklemesi gerekiyor. Bunun için herkes elinden geleni yapmalı.