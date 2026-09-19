250 milyon euroluk yatırım

Dünyaca ünlü lüks markaları İstanbul'da bir araya getiren, Kalyon İnşaat ile İtalyan RDM-Fingen Group ortaklığında hayata geçirilen Florentia Village açıldı. 250 milyon euro yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında Türkiye'ye 180 milyon euro yabancı kaynak girişi sağlandı. 1.5 yılda tamamlanan projenin ilk fazı, 65 bin metrekare kiralanabilir alanda 190 mağazanın yanı sıra gastronomi ve sosyal yaşam alanlarını bir araya getiriyor.

YENİ BİR EKOSİSTEM

Projede 5 yıldızlı bir otel ile 20 bin kişi kapasiteli konser ve etkinlik merkezi de yer alacak. İkinci fazda eklenecek 45 bin metrekarelik alanla Florentia Village'ın toplam 110 bin metrekare kiralanabilir büyüklüğe ulaşması hedefleniyor. Bu ölçekle Florentia Village'ın Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı outlet merkezlerinden biri olacak. Yılda 15 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlaması hedeflenen projenin, 5 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlaması öngörülüyor. Açılış töreninde konuşan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, "İtalyan estetiğini Türk misafirperverliğiyle; RDM-Fingen Group'un uluslararası perakende birikimini Kalyon İnşaat'ın mühendislik ve yatırım tecrübesiyle buluşturduk. Misafirlerimizin burada yalnızca alışveriş yapmalarını değil; yaşamalarını, keşfetmelerini, eğlenmelerini, güzel hatıralar biriktirmelerini ve buradan mutlu ayrılmalarını istedik. Florentia Village aynı zamanda Airport City vizyonumuzun ilk adımı; İstanbul Havalimanı çevresinde gelişecek yeni bir ekonomik ve turistik ekosistemin başlangıç noktasıdır" diye konuştu.

ŞEHRİN BULUŞMA NOKTASI

RDM Italia CEO'su Jacopo Mazzei da İstanbul'un Avrupa ile Asya'yı, farklı kültürleri ve gelenekleri buluşturan, olağanüstü enerjiye ve potansiyele sahip bir dünya şehri olduğunu belirterek, "Büyük projeler insanlar ve güçlü ortaklıklarla hayat buluyor; Kalyon İnşaat ile Floransa'nın ruhunu, zarafetini ve kalite anlayışını Bugün yolculuğumuzun sonu değil, Florentia Village'ın yerli ve yabancı ziyaretçiler için İstanbul'un yeni buluşma noktalarından biri olacağı güçlü bir başlangıç" açıklamasında bulundu.





4 BİN KİŞİ KATILDI

KALYON İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu ile RDM Italia CEO'su Jacopo Mazzei ev sahipliğinde yapılan açılış galasına İstanbul Valisi Davut Gül, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve STK başkanlarının da yer aldığı 4 bin kişi katıldı. Açılışta Nail Olpak, Lütfi Elvan, Mehmet Cengiz, Cemal Kalyoncu, Reyhan Kalyoncu, Mehmet Kalyoncu, Kübra Kalyoncu, Ömer Faruk Kalyoncu, Haluk Kalyoncu, Murat Şeker, Süleyman Orakçıoğlu, Acun Ilıcalı, Ebru Özdemir, Yıldırım Demirören, Adnan Çebi, Okan Buruk, Fatih Terim, Mehmet Ali Yalçındağ, Oktay Kaynarca ve Hande Erçel gibi birçok isim yer aldı.





YÜZDE 70'E VARAN İNDİRİM

RÖNESANS ve Antik Roma'dan izler taşıyan Florentia Village, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren bütüncül bir deneyim sunuyor. Prada'dan Moncler'e, Ferragamo'dan Ralph Lauren ile Hugo ve Boss'a kadar birçok markayı ortalama yüzde 30 ila 70 arasında fiyat avantajıyla tüketiciyle buluşturacak.



LÜKS designer outlet Florentia Village, açılış galasını dünyanın en büyük organizasyonlarına imza atan Balich Wonder Studio'nun hazırladığı 'Kesişen Dünyalar' konseptiyle kutladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör