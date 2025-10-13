28 milyar $ yatırım yapan Turkcell 5G’ye hazır

Türkiye'nin 16 Ekim'de ihalesini gerçekleştirerek, 1 Nisan 2026'da tam anlamıyla devreye almayı planladığı 5G teknolojisi için telekomünikasyon şirketlerinin çalışmaları son hızla devam ediyor. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda tarihi bir döneme girdiğini belirterek, "1 Nisan 2026 sadece yeni bir iletişim teknolojisinin başlangıcı değil, aynı zamanda Türkiye'nin dijital geleceğinde bir dönüm noktası olacak" dedi. 5G teknolojisinin hayatın her alanında ve tüm sektörlerde dönüştürücü etki oluşturacak bir teknoloji olduğunu dile getiren Koç, makinelerin konuştuğu, şehirlerin düşündüğü, araçların karar verdiği bir dünyanın kurulduğunu aktardı. Koç, Türkiye'nin bu yeni dünyada hak ettiği konumda yer almasına katkı sunmayı temel sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, "Kurulduğumuz günden beri, 28 milyar doları aşkın yatırım yaptık. Bu yatırımların önemli kısmı, mobil altyapımızı güçlendirmek ve yeni teknolojilere hazırlık için kullanıldı. Ayrıca Türkiye'yi dijital geleceğe hazırlayacak altyapı yatırımları gerçekleştirdik" diye konuştu.