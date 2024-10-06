280 bin hesap yasadışı bahis tahsilatında kullanıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi açısından da önem taşıyan yasa dışı bahis ve kumarla mücadelesini kesintisiz sürdürürken Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da 2022- 2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığını ve bu paranın suç örgütlerine gittiğini belirleyerek önlem aldı. MASAK, yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu tutarların kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü yöneticilerine iletildiğini belirledi.Kurum tarafından, 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının bu amaçla kullanıldığı ortaya çıkarılırken banka hesaplarını kullandıran kişilerle ilgili bilgi adli makamlara iletildi. Bu kapsamda, "Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot" gibi çeşitli adlarla faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tahsilat gerçekleştirdiği 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı.Yasa dışı bahis tahsilatı amacıyla kullanılan 3 binden fazla sanal POS için kapatma işlemi yapıldı, bunlardan temin edilen tutarların kripto varlıklara dönüştürülmesi amacıyla açılan paravan kripto varlık hizmet sağlayıcı olduğu tespit edilen bir firmanın kapatılması sağlandı, durum adli makamlara iletildi. Geçen yıl yasa dışı bahis şüphesi taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5.5 milyon dolarlık işlem, teşebbüs aşamasında engellendi ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bilgi verildi. Bu yıl da güvenlik ve adli birimlerle işbirliği halinde çalışılarak Sibergöz-46 Operasyonu'nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç tespit edildi. Türkiye'nin en büyük siber operasyonu olarak kayıtlara geçen Sibergöz-14 operasyonunda da milyarlarca lira değerinde suç gelirine el konulması sağlandı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, suç örgütleri tarafından işletilen sitelerde kumar ve bahis oynayanlar ile banka bilgilerini veya elektronik ödeme hesaplarını tahsilat için bu sitelere kullandırılan vatandaşlara yönelik uyarıda bulunarak, "Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor. Sanal ortamda işlenen suçlar mutlaka iz bırakı" dedi. Söz konusu tüm adli soruşturma süreçlerini hassasiyetle izleyecek ve davalara müdahil olacaklarını dile getiren Şimşek, "Şans oyunları sektöründeki lisanssız faaliyetleri ve kanunen yasak olan sanal kumarı bütünüyle engellemeye kararlıyız" dedi.