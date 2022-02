2.800 kişilik enflasyon timi denetimde

KDV indiriminin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 2.800 kişilik enflasyon timi oluşturuldu. Her biri 2 vergi müfettişi, 2 gelir uzmanından oluşan timler temel tüketim ürünlerine ilişkin olarak Anadolu 'nun her tarafında günde 2 bin adrese gidecek. Enflasyon timleri, toptan satış, üretim ve perakende satışta kendi marketlerin kendi aralarında zam yapıp yapmadığını ve KDV indirimlerini denetliyor. 1 ay, 1 hafta önceki e-faturalar sistemden çekilerek ortalama alış fiyatları çıkarılıyor. Et, yumurta ve tavuk ürünlerinin fiyatı öncelikle incelenecek.Enflasyon timi bin 400 vergi müfettişi, bin 400'ü de gelir uzmanı olmak üzere 2.800 kişiden oluşuyor. Yaklaşık 500 kişilik ekip ise denetimlerin yüzde 40'ının yapıldığı İstanbul 'da görev yapıyor. Enflasyon timleri, "gıda, otomotiv, elektrikli ev aletleri, inşaat ve yapı malzemeleri, tekstil" başta olmak üzere 35 faaliyet alanında denetim yürütüyor. Vergi müfettişleri, gelir uzmanlarından oluşan enflasyon timleri KDV'deki değişiklikleri yerinde incelerken, raflarla birlikte alım, satım fiyatları da karşılaştırılıyor. Gelir İdaresi ve Vergi Denetim Kurulu 'nca ortak yürütülen denetimler kapsamında 17 Ocak-16 Şubat arasında 10 bin 366 adrese gidildi, denetlenen mükellef sayısı 7 bine yaklaştı. Gıda sektöründe 2.600 adrese gidildi. Denetimlerde üretici tarafında fazla stok olup olmadığı kontrol ediliyor. Gıda sektöründeki firmalardan depolama yapmayanlara, satışını yaptıkları ürünleri direkt üreticiden alıp müşteriye teslim edip etmedikleri soruluyor. KDV'si yüzde 8'den 1'e düşürülen ürünlere yönelik düzenlenen satış faturalarında bu düzenlemeye uyulup uyulmadığına bakılıyor. KDV oranındaki değişiklik öncesi ve sonrası satış fiyatları belirleniyor. Her bir ekibin günde 3 yere gitmesi, böylece Anadolu'nun her tarafında günde 2 bin yerin denetlenmesi hedefleniyor. Otomotivde stok yapıldığına yönelik şikâyetler, ihbarlar doğrultusunda bu sektöre yönelik de denetimler sıklaştırıldı. Yaklaşık 3 bin adrese gidilirken 2.400 mükellef denetlendi.BAKANLIK vatandaşları mağdur etmeye yönelik haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için şikâyet bildirim sistemi oluşturdu. Vatandaşlar, haksız fiyat artışlarına tanık olması durumunda bakanlığın internet sitesine şikâyetlerini yazabilecek ve bunlar ilgili birimlerce değerlendirilmek üzere işleme alınacak. Bu şikâyetler enflasyonla mücadele timince takip edilecek.