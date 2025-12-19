30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma barışını zedeleyeceğini ifade ederek uyardığı kariyer meslek uzmanlarına 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 4'üncü maddesi görüşmelerinde önerge ile geri çekildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kamuda üst düzey bürokrat, memurlar ve kariyer meslek uzmanlarına yapılması planlanan 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 4'üncü maddesi görüşmelerinde verilen önerge ile geri çekildi. Bahse konu olan teklif ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanun teklifinin, ücret adaletinin ve çalışma barışının korunması amacıyla geri çekilmesi talimatı vermişti. TEKLİF

BİRÇOK KİŞİYİ KAPSIYORDU

Teklifte; genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, kurum başkanları, başmüfettiş, müfettiş, denetçi, kontrolör, iç denetçiler, kariyer uzmanları ve uzman yardımcıları, TÜİK, SGK, AFAD gibi kurumların başkanları, düzenleyici ve denetleyici kurum yöneticileri, dışişleri teşkilatında büyükelçiler ve üst kademe diplomatlara seyyanen zam yapılması öngörülüyordu.