30 günde başvuru, 60 günde atama

Kamudagörevli öğretmen, hemşire, ebe de dâhil 460 bine yakın sözleşmelinin kadroya geçişinde ayrıntılar netleşti. Komisyonda kabul edilen yasa yürürlüğe girdikten sonra 28 Kasım 2022 tarihinden önce işe başlayanlar 30 gün içinde başvuruda bulunulabilecek. Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atamalar gerçekleştirilecek. 4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireler memur kadrosuna geçebilecek. İstihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atacak.Nakil için 4 yıl şartı aranacak. Kamuda yeni işe başlayacak sözleşmeli personel için 3 + 1 modeli uygulanacak. Sözleşmeli personel, 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak. Atandıktan sonra da bir yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakil yasağına tabi olacak. Böylece sözleşmeli personelin artık kadro problemi kalmayacak. Yasal düzenlemeden sonra mahalli idareler de işe girecek sözleşmeli personel için de 3+1 modeli uygulanacak. Yurt dışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi süreleri, zorunlu hallerde mali yılla sınırlı olma şartı aranmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Memur kadrolarına atananlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacak ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak.Teklife göre, 28 Kasım 2022'de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Buna göre açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, Bakanlık tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacaklar. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.