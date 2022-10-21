30 milyonluk teminat ödeyecekler

Milyon euroluk otomobillerin ithalatında vatandaşı mağdur edip, devleti vergi kaybına uğratan şirketler yandı. Lüks araç ithalatçılarının vergi kaybını önlemek için harekete geçildi. AK Parti milletvekilleri, 23 maddelik bir torba yasa teklifini Meclis'e sundu. Teklife göre, lüks araç ithalatı yapanların sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak amacıyla teminat yükümlülüğü getirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 milyon liraya kadar teminat almaya ilişkin usulleri belirleme yetkisine sahip olacak. Şirketlerin faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor bulunup bulunmadığına bakılacak. Buna göre, teminat tutarını iki katına kadar artırılabilecek.Bu yükümlülüğe uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek. İstenen teminatı vermeyenlerin bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlarının toplamının binde 3'ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Söz konusu madde ikinci el araç satanları kapsamıyor.Porsche, Ferrari, Mustang, Mercedes, Land Rover gibi pahalı arabalar bazı şirketler tarafından piyasa değerinin altında fiyatlarla ithal edilmiş gibi faturalandırılıyor, Hazine zarara uğratılıyordu. Ticaret Bakanlığı gelen şikâyetler üzerine başlattığı soruşturmada, paralel ithalat yapan 20'ye yakın firmayı mercek altına almıştı. İthal edilen bir otomobil gümrükte düşük beyanla yurda sokulursa, gerçek değeri üzerinden beyanname verilenden daha düşük vergi ödeniyor. Örneğin, 2000 CC üzeri lüks bir otomobil gümrükte 100 bin euro üzerinden beyan edildiğinde 5 milyon TL civarında bir vergi (%220 ÖTV-%18 KDV) ödemesi oluyor. Bu araç gerçek değeri olan 150 bin euro üzerinden beyan edildiğinde ise devletin kasasına ÖTV-KDV olarak 7.5 milyon TL'ye giriyor. Düşük beyanla araba başına devletin 2.5 milyon gelir kaybı oluyor.FİYAT İstikrar Komitesi'nin kuruluşu yasal altyapıya kavuşturulacak. Komitede, Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret bakanları, Strateji ve Bütçe Başkanı ve Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşacak.