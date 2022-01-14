300 bin kişi kur korumalı mevduata geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 20 Aralık akşamında açıkladığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat
'a ilgi katlanarak büyüyor. 24 Aralık'ta 28.2 milyar TL olan hacim, 12 Ocak itibarıyla 126 milyar liraya ulaştı. Kur korumalı mevduat
uygulamasından çarşamba akşamına kadar yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
, "Buradan aldığımız miktar çarşamba itibarıyla 126 milyar lirayı geçti. Bu, günde ortalama 10 milyar TL'nin sisteme dahil olduğunu gösteriyor. Bunun yaklaşık yüzde 15'i Döviz Tevdiat Hesapları
'ndan (DTH) geliyor" dedi.
YENİ ÜRÜNLER YOLDA
Benzer yeni enstrümanların da zamanla devreye alınacağını anlatan Nebati, "Bunlar özümsendikten sonra oraya da farklı kanalları geliştirmemiz lazım" diye konuştu. Nebati, sisteme giren paraların tekrar dövize dönüşmemesi ya da gereksiz harcanmaması için bir dizi önlem alınacağını kaydederek, "Üretim odaklı, proje odaklı destek vereceğiz. Şimdi KGF
'yi getiriyoruz mesela. Bitiririz bu ay" diye konuştu. Süper bono gibi bir uygulamanın olmayacağının altını çizen Nebati, kamu bankalarının sermayelerinin artırılması ile ilgili çalışmanın da bu ay bitmeden sonuçlanacağını bildirdi.
2023'TE TEK HANE ENFLASYON
Nebati, enflasyonun ocakta pik noktaya ulaşmasını, buna karşın dünyadaki gelişmeler, gıda ve enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte mayıstan itibaren düşüş yaşanacağını, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının bazdan çıkmasıyla sene sonunda anlamlı bir düşüşün geleceğini söyledi. Nebati, "Ben 2023 Haziran'ında seçime tek haneli enflasyonla gideceğim" dedi. Piyasa faizlerindeki patika ve finansal aktarım mekanizmasında görülen kopukluğa ilişkin de değerlendirmeler yapan Nebati, uyumsuzluğun başlangıçta, "Merkez Bankası
dayanamayacak, faiz artıracak" söyleminden kaynaklandığını ancak oluşan güvenle bu farkın da kapanmaya başladığını söyledi. Nebati, "Mevduat faiz oranları da Merkez Bankası'na yakınsamaya başladı" ifadesini kullandı.
MERKEZ'İN KARARINI BİLMİYORUM
Bakan Nebati, Merkez Bankası'nın ilk çeyrekte gevşemenin etkisini izleme kararını desteklerken de, "Merkez'in nasıl karar alacağını bilmiyorum. Benim görüşüm, ocak, şubat ve mart ayını şöyle bir görmemiz lazım" değerlendirmesini yaptı. Nebati, 2022 için büyüme beklentilerinin sorulması üzerine de, "Büyümeyle ilgili piyasadaki iştahı görüyorum" dedi. Nebati aynı süreçte büyüme için tek haneli bir rakam öngördüğünü söylerken, Türkiye'yi kendi halinde bıraksanız bile 5 büyür" diye ekledi.
2022 İŞLERİN OTURDUĞU YIL OLACAK
KURDAKİ yükselişlerin önlenmesinin ardından Türkiye'nin ekonomideki yeni hedefinin enflasyonla mücadele olduğuna işaret eden Nureddin Nebati, şöyle devam etti: "Şimdi biz enflasyonu çözeceğiz. Ondan sonra 2022 yılı tam bir dönüş, istikrar ve işlerin oturduğu bir yıl olacak. Önümüzdeki yıl bu sohbeti yaparsak, faizde, enflasyonda ve kurdaki bütün olumlu değişimlerin nasıl gerçekleştirildiğini soracaksınız. Faiz oranlarının inmesi, çıkması hızlı bir etki gösterir ama kur ataklarının Türkiye'deki etkisini yadsımak, görmezden gelmek kadar tehlikeli bir şey olabilir mi?"
LONDRA İZLEMİYOR TÜRKİYE DE İZLEYİCİ OLAMAZ
BAKAN Nebati, kamu bankalarının dolar satışına ilişkin iddialarına, "Biz şu anda izliyoruz" demekle yetinirken, Türkiye'nin olumsuz gelişmeler karşısında izleyici kalmayacağı yönündeki sözlerini yineledi. Nebati, "Sen git bak bakalım Londra'da hükümet oturuyor mu, Washington'da, Berlin'de, Moskova'da ne yaptıklarını zannediyorlar? "Hiç bir şey yapma izle." Eee? İstedikleri gibi dövsünler, istedikleri gibi seninle oyun oynasınlar, ben serbest piyasayım... Yok öyle bir şey. Türkiye Cumhuriyeti askeri alanlarda ihtiyaç duyulduğu zaman nasıl adımlar atıyorsa, ekonomisinin de kendisiyle ilgili atılacak adımlarda her türlü enstrümanı kullanma hakkı ve yetkisi vardır" ifadelerini kullandı.
CARİ AÇIK-FAZLA LİTERATÜRDEN ÇIKTI ARTIK
NEBATİ, bakanlık olarak artık "cari açık", "cari fazla" gibi kavramları "literatürden çıkardıklarını" söylerken, bunun gerekçesini de Türkiye ekonomisinin büyüklüğüne bağladı. Nebati, "Bu kadar büyük bir ekonomide 5 milyar dolar fazla vermişsin, 3 milyar dolar açık vermişsin bunun bir karşılığı yok. Onun için cari denge terimini kullanalım" dedi.
KDV İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM
KDV ile ilgili çalışmalar için, "KDV ile ilgili hakikaten çok heyecanlıyım" diyen Nebati, sadeleştirmenin yalnızca oranlarda değil, sektör içerisindeki farklı oranları da kapsayacağına işaret etti. Nebati, "Vatandaş ne ödediğini bilecek çünkü yüzde 1, 8, 18 gibi farklı oranlar var. Daha önemlisi üretici, imalatçı, satıcılar bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyorlar bunu düzenlemiş olacağız" dedi.