32 ton tekno atık eğitime destek oldu

Turkcell'in 4 yıldır sürdürdüğü tekno atık projesi hem çevrenin korunmasına destek verdi hem de yüzlerce çocuğun eğitimine katkı sağladı. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon "Dünya genelinde her yıl yaklaşık 53.6 milyon ton elektronik atık ortaya çıkıyor. Bunların yüzde 83'ü halen toplanmıyor. Türkiye'de ise geri dönüştürülen e-atıkların oranı yüzde 7. Biz Turkcell olarak e-atık tsunamisine 'Eğitime Dönüştür' projemizle dalgakıran olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.