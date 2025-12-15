32.1 milyar dolar yabancı girişi

Enflasyondan büyümeye, cari açıktan işsizliğe kadar pek çok ekonomik göstergede elde edilen kazanımlar yabancı yatırımcının Türkiye'ye bakışını olumlu etkiledi. Bu durum Türkiye'nin risk primini aşağı çekerken, uluslararası doğrudan yatırımlardaki artış da hızlanarak devam ediyor. Yabancı yatırımcılar 24 Ekim-5 Aralık tarihleri arasındaki 6 haftanın tamında yurtiçi piyasalara giriş yönünde pozisyon açtı. Bu süreçte 2 milyar 430 milyon dolarlık net yabancı girişi oldu. Yılbaşından bu yana 27.4 milyar doları swap, 4.7 milyar doları tahvil-hisse senedi kanalıyla olmak üzere toplam 32.1 milyar dolarlık yabancı yatırımcı girişi gerçekleşti. Yılın ilk 10 ayında uluslararası doğrudan yatırım girişi de, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 11.6 milyar dolara ulaştı.21 çeyrek kesintisiz süren büyüme, enflasyonun 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesi, son 4 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizi 8 puan düşüren Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artış, kur korumalı mevduattan sorunlu çıkış yabancının Türk lirası varlıklara talebini artırdı. Borçlanma maliyetlerini de düşüren bu ilgiyle birlikte Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 220 baz puanın altına inerek 2018 öncesi seviyeye geriledi.Türkiye'nin risk primindeki iyileşmenin benzer ülkelere kıyasla çok daha hızlı gerçekleştiği de dikkati çekiyor. Ekonomik programın uygulanmasından bu yana benzer ülkelerde risk primi 53 baz puan düşerken, Türkiye'de ise 500 baz puanlık düşüş görüldü. Risk primindeki bu düşüşle birlikte Türkiye'nin uluslararası piyasalarda borçlanma maliyeti de geriledi.Hazine'nin 5 yıllık Eurobond faizi yüzde 11'den 5.5'e, 10 yıllık faizler ise yüzde 10'un üzerinden yüzde 6.5 seviyelerine geriledi. Risk primindeki iyileşme borç çevirme oranlarına da olumlu yansıyor. Reel sektörün Ocak- Eylül 2024'te yüzde 134 olan dış borç çevirme oranı, 2025'in aynı döneminde yüzde 167'ye çıktı. Bankalar için ise bu oran yüzde 165'ten 235'e yükseldi. Türkiye, Ağustos 2023'te 143 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşan Kur korumalı mevduattan (KKM) sorunsuz bir şekilde çıkışı başarırken, hem döviz rezervlerini yükseltti, hem de sistemde TL'nin payını ikiye katladı. Programın başından bu yana swap hariç net rezervler 122.5 milyar dolar arttı. KKM'den çıkışla birlikte Türkiye'nin bilançosu 265 milyar dolar iyileşti.